Das Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts wird renoviert, um seinem historischen Erbe gerecht zu werden

FLORENZ, ITALIEN / ACCESS Newswire / 18. Dezember 2025 / Im Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts wurde ein umfassendes Renovierungsprojekt aufgenommen, um das luxuriöse Angebot der Anlage zu verbessern und gleichzeitig die architektonische Einzigartigkeit zu bewahren, die ihren Charakter ausmacht.

Die Neugestaltung soll die historische Seele des Palazzo Ciofi-Jacometti bewahren. Von den Denkmalschutzbehörden geschützte architektonische Elemente - wie die Gesamtgestaltung des Gebäudes, Wandverzierungen und Fresken, ursprüngliche Türen in den Gemeinschaftsbereichen sowie Decken - bleiben erhalten, um die Authentizität und zeitlose Eleganz des Gebäudes zu bewahren. Weitere Fotos können Sie hier einsehen.

Das Studio Marco Piva leitet das Projekt und bringt seine Expertise in die Aufwertung des architektonischen Erbes sowie in die integrierte Gestaltung von Architektur, Innenräumen und maßgefertigten Einrichtungsgegenständen ein.

"Das Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts verkörpert die Schnittstelle zwischen Geschichte, Kunst und italienischer Gastfreundschaft", so Massimo Baldo, Vice President von The Palace Company in Europa und Asien. "Mit dieser Neugestaltung möchten wir sein Erbe würdigen und gleichzeitig unseren Gästen ein Erlebnis bieten, das historischen Charme und zeitgenössischen Stil vereint."

Die Arbeiten umfassen die Restaurierung und Renovierung der Einrichtung im gesamten Gebäude, die Einführung einer neuen hochwertigen Ausstattung und eines neuen Beleuchtungskonzepts in den Zimmern im zweiten und dritten Stock sowie die komplette Renovierung der Badezimmer, um den Komfort und das Erlebnis der Gäste weiter zu verbessern.

Das Projekt umfasst auch die Gemeinschaftsbereiche. Die Neugestaltung soll dem Frühstücksraum und dem Restaurant zeitgemäße Eleganz, der Bar einen neuen, erlesenen Charakter und der Lobby ein warmes, edles Ambiente verleihen. Ein neues Beleuchtungs- und Einrichtungsprojekt wird den Musiksaal aufwerten und seine einzigartige Atmosphäre hervorheben, während seine historische Identität erhalten bleibt.

Im Rahmen dieser Neugestaltung wird das Anwesen renoviert, was das Engagement von The Palace Company für Gastfreundschaft unterstreicht, die Innovation und Exzellenz mit der Achtung des außergewöhnlichen architektonischen Erbes von Florenz verbindet.

"Im Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts haben wir das Privileg, in einer Residenz von unschätzbarem kulturellem Wert und einem Symbol florentinischer Eleganz zu arbeiten. Diese Neugestaltung ist ein Akt des Schutzes und der Aufwertung eines historischen Anwesens, um den Erwartungen von Gästen gerecht zu werden, die zeitgenössischen Luxus schätzen. Wir sind fest entschlossen, die Seele des Palazzo Ciofi-Jacometti zu bewahren, während wir seine Zukunft gestalten", sagte Baldo.

"Das Neugestaltungsprojekt für den Palazzo Ciofi-Jacometti im Herzen von Florenz, einer Stadt, die für die Renaissance und ewige Schönheit steht, ist ein konkretes Beispiel für den Dialog zwischen den Epochen. Die Zeit löscht nicht aus, sondern verwandelt. Unser Ziel ist es, Vergangenheit und Zukunft zu einem einzigen Gewebe aus Licht, Materie und Erinnerung zu verweben und den Räumlichkeiten, die den Stil und die gehobene Gastfreundschaft von Baglioni Hotels & Resorts verkörpern, neues Leben einzuhauchen", so Marco Piva, Architekt und Mitbegründer des Studio Marco Piva.

Im Frühjahr 2026 wird Baglioni Hotels & Resorts das neu renovierte Palazzo Firenze eröffnen und damit seinen Status als einer der ikonischsten Orte der Stadt bestätigen und ein neues Kapitel in seiner Geschichte aufschlagen.

Über The Palace Company

The Palace Company steht für Luxus und unvergleichliche Gastfreundschaft. Der renommierte Konzern umfasst derzeit vier verschiedene Marken: Baglioni Hotels & Resorts, eine luxuriöse Kollektion von Hotels und Resorts in Italien, die nach europäischem Vorbild geführt werden, sowie ein naturnahes All-inclusive-Resort auf den Malediven; die luxuriösen All-inclusive-Resorts der Marke Palace Resorts in Cancún, Playa del Carmen und Cozumel; die familienfreundlichen All-inclusive-Resorts der Marke Moon Palace Resorts in Cancún und Ocho Rios, Jamaika; und die 5-Diamanten-Resorts der Marke Le Blanc Spa Resorts für erwachsene Gäste in Cancún und Los Cabos.

Studio Marco Piva

Das Studio Marco Piva mit Sitz in Mailand ist ein kreatives und akademisch geprägtes Designlabor, das sich auf städtische Gesamtkonzepte, Architektur sowie Innen- und Industriedesign spezialisiert hat. Der Schwerpunkt des Studios liegt auf Materialien, Technologien und Nachhaltigkeit. Die Abteilung für Kulturerbe und Denkmalschutz führt hochwertige Projekte im Gastgewerbe in Italien und im Ausland durch. Sie wertet historische Gebäude auf und revitalisiert sie, um sie in neue urbane Symbole zu verwandeln. Ihr Ziel: die Vergangenheit bewahren, die Gegenwart schützen und die Zukunft gestalten.

Ansprechpartner:

Esteph Aldama

Head of Digital PR & Social Media

E-Mail: esaldama@thepalacecompany.com

Tel: +1 998 195 8544

QUELLE: The Palace Company

