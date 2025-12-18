© Foto: picture alliance / NurPhoto | Beata Zawrzel

Die am Donnerstag kräftige Gesamtmarkterholung geht an der PayPal-Aktie vorbei. Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat dem Papier ein Downgrade verpasst. PayPal-Aktie: Der Verkaufsdruck lässt einfach nicht nach Die Aktie des Bezahldienstleisters PayPal steuert auf ein enttäuschendes Ende des Börsenjahres 2025 zu. Mehr als 30 Prozent haben die Anteile seit dem letzten Jahreswechsel verloren. Trotz einer günstigen Unternehmensbewertung, der Partnerschaft mit OpenAI und Milliardengeschenken an die Anlegerinnen und Anleger überwiegen die Wachstums- und Verdrängungssorgen. In den vergangenen Wochen hat der wichtige Unterstützungsbereich um 60 US-Dollar bereits mehrfach unter Beschuss …