Der erfahrene Entertainment- und Medienprofi stößt zu The Rock-It Company, während das Unternehmen ein neues Kapitel seines globalen Wachstums und seiner Expansion aufschlägt

The Rock-It Company, weltweit führender Anbieter von Spezial-Logistikdienstleistungen für Live-Events und Luxusgüter, gab heute die Ernennung von David Byrnes zum Chief Financial Officer bekannt.

David Byrnes, Chief Financial Officer, The Rock-It Company

David Byrnes verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Leitung bahnbrechender Multimedia- und Live-Erlebnisprojekte weltweit und wechselt von Sphere Entertainment, wo er zuletzt als Executive Vice President und Chief Financial Officer tätig war, zu The Rock-It Company. Im Laufe seiner Karriere hatte er verschiedene Führungspositionen inne, darunter CFO bei Madison Square Garden Entertainment Corp., Executive Vice President of Corporate Finance bei Paramount und verschiedene Führungspositionen bei CBS Corporation. Außerdem war er fünf Jahre lang bei ADP tätig, unter anderem als CFO einer Abteilung, und begann seine Karriere mit einer elfjährigen Tätigkeit bei KPMG. David ist Absolvent der Pace University und hat einen MBA der Columbia Business School.

"Ich freue mich sehr, David im Team willkommen zu heißen. Als ich David kennenlernte, war ich unglaublich beeindruckt von seiner Führungsstärke, seinem ausgeprägten Finanzverständnis und seinem strategischen Denken. Noch wichtiger ist, dass mich David als Person beeindruckt hat, und ich bin zuversichtlich, dass er kulturell gut zu Rock-It passt", sagte Daniel Rosenthal, Präsident und CEO von The Rock-It Company.

"The Rock-It Company befindet sich in einer unglaublichen Wachstumsphase, und ich freue mich darauf, die Rolle des CFO zu übernehmen, um die anhaltende Dynamik des Unternehmens weltweit zu unterstützen", sagte Byrnes. "Ich bin von Dans Vision inspiriert und beeindruckt von dem Team, das er zusammengestellt hat, um die Expansion des Endmarktes in allen Sektoren voranzutreiben. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um The Rock-It Company in die nächste Phase des Erfolgs und der Entwicklung zu führen."

Rob Hull, derzeitiger Interim-CFO, wird als stellvertretender Vorsitzender bei The Rock-It Company bleiben. "Ich bin Rob für seine standhafte Führung und seinen Teamgeist sehr dankbar. In nur vier Monaten hat er wesentliche Verbesserungen in unserem Finanzteam, unseren Prozessen und unserer Technologie vorangetrieben. Diese Grundlage wird für David ein wichtiger Vorteil sein", sagte Daniel Rosenthal.

Über The Rock-It Company

The Rock-It Company (ehemals Global Critical Logistics) ist weltweit führend im Bereich missionskritischer Spezial-Logistik und genießt das Vertrauen seiner Kunden, wenn es darum geht, unersetzliche Güter zu transportieren und außergewöhnliche Momente bei Live-Events und Luxusgütern zu ermöglichen. Auf der Grundlage einer 47-jährigen Tradition bietet Rock-It multimodale Speditionsdienstleistungen, Veranstaltungslogistikplanung, spezialisierte Verpackung und Lagerung, Zoll- und ATA-Carnet-Dienstleistungen, Versicherungen, Vor-Ort-Support und vieles mehr.

Rock-It kümmert sich um die Logistik hinter Konzerttourneen, großen Sportveranstaltungen, Fernsehproduktionen, Film und Medien, Firmenveranstaltungen, Erlebnisaktivierungen, schnellen Reaktionszeiten und Infrastruktur sowie um den Transport und Schutz von Kunstwerken, seltenen Automobilen und anderen unschätzbaren Sammlungen. Mit Zugang zu über 160 Ländern und mehr als 10.000 Aufträgen pro Jahr bedient Rock-It eine vielfältige Liste von Partnern, darunter die FIFA-Weltmeisterschaft 2026, den Pebble Beach Concours D'Elegance, RM Sotheby's, führende Hypercar-OEMs, mehrere Olympische Komitees, Ligen und Verbände sowie andere führende Marken auf der ganzen Welt.

