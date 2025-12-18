Eli Lillys Abnehm-Pille Orforglipron zeigt 12,4 Prozent Gewichtsverlust. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde will bezüglich der Bewertung von Orforglipron bis Ende März eine Entscheidung treffen.Eli Lilly teilte am Donnerstag mit, dass die orale Pille dazu beigetragen habe, den Gewichtsverlust bei Patienten aufrechtzuerhalten, die von injizierbaren Versionen von GLP-1-Medikamenten umgestiegen sind. Dies sei ein wichtiger Schritt hin zu einer bequemeren Behandlungsoption für Fettleibigkeit. Eine orale Abnehmpille würde Lilly helfen, ihren Vorsprung gegenüber dem direkten Konkurrenten Novo Nordisk weiter auszubauen und ihre Position in einem Markt zu stärken, in dem voraussichtlich …Den vollständigen Artikel lesen
