Eli Lillys Abnehm-Pille Orforglipron zeigt 12,4 Prozent Gewichtsverlust. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde will bezüglich der Bewertung von Orforglipron bis Ende März eine Entscheidung treffen.Eli Lilly teilte am Donnerstag mit, dass die orale Pille dazu beigetragen habe, den Gewichtsverlust bei Patienten aufrechtzuerhalten, die von injizierbaren Versionen von GLP-1-Medikamenten umgestiegen sind. Dies sei ein wichtiger Schritt hin zu einer bequemeren Behandlungsoption für Fettleibigkeit. Eine orale Abnehmpille würde Lilly helfen, ihren Vorsprung gegenüber dem direkten Konkurrenten Novo Nordisk weiter auszubauen und ihre Position in einem Markt zu stärken, in dem voraussichtlich …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.