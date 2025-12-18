5 Altcoins könnten 2026 laut KI stark zulegen

Das Jahr 2026 könnte für den Kryptomarkt trotz der aktuell schwachen Phase neue Chancen bereithalten. Gerade kleinere und bislang wenig beachtete Altcoins stehen immer wieder im Fokus, wenn sich das Marktumfeld dreht und neue Narrative entstehen. Eine aktuelle KI-Analyse hebt mehrere Projekte hervor, denen aufgrund von Nutzen, Nachfrage und technologischem Ansatz besonders hohes Potenzial zugeschrieben wird.

KI-Prognose: Diese Altcoins haben 2026 besonders gute Chancen

Zu den von der KI identifizierten Projekten zählt Alephium (ALPH). Das Layer-1-Netzwerk setzt auf Sharding und einen Proof-of-Less-Work-Mechanismus, um Skalierbarkeit, Sicherheit und Energieeffizienz zu vereinen. Trotz noch überschaubarer Marktkapitalisierung verfügt Alephium bereits über einen funktionsfähigen Protokoll-Stack und eine wachsende Entwicklerbasis, was langfristig für steigende Nachfrage sorgen könnte.

Ebenfalls genannt wird Celer Network (CELR), das sich auf Cross-Chain-Interoperabilität spezialisiert hat. In einem zunehmend fragmentierten Blockchain-Ökosystem gewinnt die Fähigkeit, Werte und Daten reibungslos zwischen verschiedenen Netzwerken zu übertragen, immer mehr an Bedeutung. Durch bestehende Integrationen im DeFi-Bereich könnte Celer 2026 von einem stärkeren Fokus auf Multi-Chain-Lösungen profitieren.

Weitere spannende Kandidaten mit klarem Nutzen

Neben diesen beiden Projekten hebt die KI auch Immutable (IMX) hervor. Als Ethereum-basierter Layer-2-ZK-Rollup konzentriert sich Immutable auf NFTs und Web3-Gaming. Durch Partnerschaften mit großen Spieleentwicklern und eine wachsende Anzahl unterstützter Games ist das Projekt bereits operativ etabliert und könnte bei weiter zunehmender Adoption im Gaming-Sektor stark profitieren.

Ein weiterer Kandidat ist Qubetics (TICS). Das Projekt adressiert die zunehmende Komplexität des Web3-Ökosystems, indem es eine Multi-Chain-Wallet- und Aggregator-Lösung anbietet. Nutzer erhalten so über ein einziges Interface Zugang zu verschiedenen Layer-1- und Layer-2-Netzwerken. Gerade Projekte mit konkretem Nutzen statt reinem Hype könnten in einem erneuten Aufschwung besonders gefragt sein.

Bitcoin Hyper Presale als möglicher Profiteur eines neuen Bitcoin-Zyklus

Neben diesen etablierten Altcoins sieht die KI auch bei sehr frühen Projekten Chancen. Besonders hervorgehoben wird Bitcoin Hyper, das sich aktuell noch im Presale befindet. Ziel des Projekts ist es, die Bitcoin-Blockchain mithilfe einer Layer-2-Lösung auf Basis der Solana Virtual Machine funktional zu erweitern. Dadurch könnten für Bitcoin-Anleger erstmals Anwendungen wie Staking, Lending oder andere DeFi-Funktionen nutzbar werden.

Der Bitcoin-Hyper-Token ist eng in dieses Ökosystem eingebunden und profitiert von wachsender Nutzung. Bereits jetzt konnten im Vorverkauf über 29 Millionen US-Dollar eingesammelt werden. Zusätzlich bietet das Projekt Staking-Möglichkeiten mit attraktiven Renditen, was das Interesse weiter erhöht.

