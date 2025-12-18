Kryptowährungen 2026: Kommt die nächste Rallye oder ein weiteres schwieriges Jahr?

Das Jahr 2026 rückt näher und nach einem durchwachsenen Krypto-Jahr 2025 fragen sich viele Anleger, wie es für Bitcoin, Ethereum und den gesamten Markt weitergehen könnte. Während einige Experten trotz der aktuellen Schwäche optimistisch bleiben, warnen andere vor fehlenden Impulsen und anhaltendem Gegenwind. Zwei bekannte Analystenhäuser zeichnen dabei ein deutlich unterschiedliches Bild für das kommende Jahr.

Optimistische Stimmen sehen langfristige Stärke

Der bekannte Marktstratege Tom Lee von Fundstrat bewertet die Lage für Kryptowährungen weniger pessimistisch, als es die jüngste Kursentwicklung vermuten lässt. Seiner Einschätzung nach enden die fundamentalen Rahmenbedingungen für den Kryptomarkt weiterhin auf einem hohen Niveau, auch wenn kurzfristige Belastungsfaktoren wie starkes Deleveraging und technologische Sorgen zuletzt für Unsicherheit gesorgt haben.

Besonders hebt Lee die zunehmende Integration von Kryptowährungen in den traditionellen Finanzmarkt hervor. Seiner Ansicht nach steckt hier ein enormes Wachstumspotenzial, da der Zugang zu Krypto-Anlagen im Vergleich zu klassischen Anlagekonten noch stark begrenzt ist. Für Bitcoin sieht er daher weiterhin Chancen, mittelfristig wieder deutlich höhere Kursregionen zu erreichen, auch wenn frühere sehr ambitionierte Kursziele inzwischen relativiert wurden.

Barclays warnt vor fehlenden Katalysatoren

Deutlich skeptischer äußert sich hingegen die Investmentbank Barclays. Die Analysten sehen aktuell kaum Faktoren, die eine größere Rallye im Jahr 2026 auslösen könnten. Politische Impulse, neue regulatorische Entscheidungen oder bedeutende Produktneuheiten gelten in der Branche häufig als Kurstreiber - genau diese seien derzeit jedoch nicht in Sicht.

Zusätzlich verweist Barclays auf die rückläufige Aktivität von Privatanlegern an den Kryptobörsen sowie auf ein insgesamt negatives Stimmungsbild in sozialen Medien. Beides wirke belastend auf die Kurse. Vor diesem Hintergrund hält die Investmentbank eine Fortsetzung des Abwärtstrends oder zumindest eine längere Seitwärtsphase im Jahr 2026 für wahrscheinlicher als eine starke Erholung.

Bitcoin Hyper Presale als spekulative Alternative

Angesichts der unterschiedlichen Einschätzungen richten einige Anleger ihren Blick verstärkt auf kleinere, noch junge Projekte, die unabhängig vom kurzfristigen Marktumfeld Chancen bieten sollen. Ein Beispiel dafür ist Bitcoin Hyper. Das Projekt zählt mit einer Finanzierungssumme von fast 30 Millionen US-Dollar zu den erfolgreicheren Presales des Jahres und setzt auf eine technologische Erweiterung des Bitcoin-Netzwerks.

Bitcoin Hyper verfolgt das Ziel, Bitcoin über eine Layer-2-Lösung schneller, günstiger und funktionaler zu machen. Möglich wird dies durch die Integration der Solana Virtual Machine, die eine leistungsfähige Ausführungsebene schafft, während Bitcoin weiterhin als sichere Abrechnungsschicht dient. Über eine Brückenlösung werden BTC auf der Basisschicht hinterlegt und in gleicher Menge auf der zweiten Ebene nutzbar gemacht. Beim Verlassen des Netzwerks wird dieser Prozess wieder rückgängig gemacht.

