DJ Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc: Net Asset Value(s)
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2 LN) Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc: Net Asset Value(s) 18-Dec-2025 / 21:05 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =------------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc DEALING DATE: 18-Dec-2025 NAV PER SHARE: GBP: 1213.9858 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 942631 CODE: CSH2 LN ISIN: LU1230136894 =------------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =------------------------------------------------------------------------- ISIN: LU1230136894 Category Code: NAV TIDM: CSH2 LN LEI Code: 213800ZJVX62TFHDGQ36 Sequence No.: 412069 EQS News ID: 2248744 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
December 18, 2025 15:05 ET (20:05 GMT)
