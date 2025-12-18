Freiburg (ots) -"Für die MAGA-Basis mag die Ansprache vor weihnachtlicher Tannenbaum-Deko im Weißen Haus als Wohlfühl-Fernsehen durchgehen. Doch für all jene Wähler der Mitte, die Trump 2024 wohlwollend eine zweite Chance gegeben haben, hatte der Präsident kaum mehr im Manuskript stehen als die Bitte um etwas mehr Zeit - was für eine bemerkenswerte Forderung für einen Mann, der im Wahlkampf lauthals versprach, an "Tag eins" alle Probleme zu lösen." https://mehr.bz/bel353bPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/6182653

