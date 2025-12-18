Anzeige
Donnerstag, 18.12.2025
WKN: 869020 | ISIN: US5951121038
Tradegate
18.12.25 | 21:59
212,25 Euro
+10,42 % +20,03
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
1-Jahres-Chart
MICRON TECHNOLOGY INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MICRON TECHNOLOGY INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
210,90211,3523:00
211,35211,9522:01
Dow Jones News
18.12.2025 22:45 Uhr
230 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE USA/Zinssenkungshoffnung und Micron geben Aktien Auftrieb

DJ MÄRKTE USA/Zinssenkungshoffnung und Micron geben Aktien Auftrieb

DOW JONES--Günstige Inflationsdaten haben am Donnerstag eine viertägige Durststrecke an der Wall Street beendet. Der Preisauftrieb in den USA hatte sich im November überraschend abgeschwächt. Der Dow-Jones-Index schloss 0,1 Prozent höher bei 47.952 Punkten. Der S&P-500 stieg um 0,8 Prozent und der Nasdaq-Composite um 1,4 Prozent. An der Nyse wurden 1.742 (Mittwoch: 1.214) Kursgewinner gezählt und 1.018 (1.518) -verlierer, während 70 (107) Titel unverändert schlossen. Gestützt wurde die Stimmung vor allem unter Technologiewerten durch Micron Technology. Der Halbleiterkonzern schnitt im ersten Geschäftsquartal klar besser als prognostiziert ab und lieferte einen starken Ausblick. Der Kurs sprang um 10,2 Prozent nach oben.

Mit den starken Geschäftszahlen wurden Sorgen über ungerechtfertigt hohe Sektorbewertungen etwas gemildert, denn der Geschäftsausweis wurde als Beleg für eine intakte KI-Nachfrage interpretiert. "Die Geschäftszahlen bestätigen, dass sich die Erholung des Speicherzyklus durchsetzt - gestützt durch ein knappes Angebot und steigende Preise", kommentierte Swissquote-Analystin Ipek Ozkardeskaya den Zahlenausweis.

Derweil linderten die Verbraucherpreise aus dem November Inflationssorgen und gaben der Hoffnung auf weitere US-Zinssenkungen neue Nahrung. Die Preise stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Prozent, während Volkswirte einen Anstieg um 3,1 Prozent vorhergesagt hatten. Im September war eine Jahresteuerung von 3,0 Prozent verzeichnet worden. Für Oktober waren wegen der Haushaltssperre in den USA keine Daten veröffentlicht worden. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der vergangenen Woche etwas stärker als angenommen. Der ebenfalls stark beachtete Philadelphia-Fed-Index fiel im Dezember wider Erwarten tiefer in negatives Terrain.

Am Rentenmarkt fiel die Rendite zehnjähriger US-Anleihen nach den Preisdaten um 4 Basispunkte auf 4,11 Prozent.

Am Devisenmarkt erholt sich der Dollar-Index von anfänglichen Verlusten und stieg um 0,1 Prozent. Das britische Pfund zog derweil etwas an. Die Bank of England hatte die Zinsen wie allgemein erwartet um 25 Basispunkte gesenkt, allerdings in einer knappen Abstimmung. Mit 5 zu 4 Stimmen wurde eine Senkung beschlossen. Marktteilnehmer hatten angesichts der zuletzt niedriger als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten mit einem Abstimmungsergebnis von 6 zu 3 gerechnet. Das Abstimmungsergebnis befeuerte die Spekulation, dass weitere Zinssenkungen unwahrscheinlich sind.

Der Goldpreis profitierte nicht von den sinkenden Marktzinsen. Nach dem Rekordhoch vom Vortag dürfte es zu kleineren Gewinnmitnahmen gekommen sein. Marktbeobachter sahen darin jedoch nur eine Momentaufnahme. "Wir erwarten, dass der Goldpreis im Jahr 2026 neue Rekordhochs erreichen wird", so die ING-Analysten. Am Ölmarkt tendierten die Preise freundlich. Angesichts des andauernden Überangebots dürften die Preise übergeordnet aber weiter unter Druck geraten, urteilte Analyst Norbert Rücker von Julius Bär. Angebotsrisiken, die sich aus dem zunehmenden Druck der USA auf Venezuela ergäben, seien wahrscheinlich nicht wesentlich, meinte er.

Gestützt von Micron erholten sich Aktien von Technologieunternehmen nach einem starken Ausverkauf am Vortag leicht. Oracle kletterten um 0,8 Prozent nach ihrem Sechsmonatstief. Broadcom legten um 1,2 Prozent zu. Auch Nvidia, AMD und CoreWeave verbesserten sich um bis zu 4,9 Prozent.

Die Aktien von Lululemon Athletica kletterten um 4,5 Prozent, nachdem das Wall Street Journal enthüllt hatte, dass der aktivistische Investor Elliott Investment Management eine Beteiligung von 1 Milliarde US-Dollar an dem Einzelhändler aufgebaut hat. Die Position von Elliott entspricht rund 4 Prozent des Aktienkapitals des angeschlagenen Sportbekleidungshändlers.

Das Medienunternehmen von US-Präsident Donald Trump, Trump Media & Technology Group, geht mit dem Fusionsenergieunternehmen TAE Technologies zusammen. Vereinbart wurde dazu ein Aktientausch im Wert von mehr als 6 Milliarden US-Dollar. Trump Media & Technology bringt seinen Zugang zu Kapital in das fusionierte Unternehmen ein, während die Fusionstechnologie von TAE dazu genutzt werden soll, die boomende KI-Branche weiter mit Energie zu versorgen. Die Trump-Aktie haussierte um 42 Prozent.

Cannabis-Aktien profitierten nicht davon, dass US-Präsident Trump Cannabis als weniger gefährliche Droge einstufen lassen will. Die Neueinstufung zielt jedoch vor allem auf medizinische Zwecke ab, aber nicht auf die Legalisierung als Genussmittel. Canopy Growth und Tilray verloren 12 und 4,4 Prozent. Branchenaktien hatten kürzlich mit ersten Gerüchten über eine geplante Gesetzesänderung zugelegt.

Insmed brachen um 16 Prozent ein, das Pharma-Unternehmen steigt bei der Entwicklung eines Medikaments nach enttäuschenden Studienergebnissen aus. Rivian Automotive stiegen nach einer Hochstufung durch Baird um gut 15 Prozent. PayPal gaben um 1,2 Prozent nach, belastet durch eine Abstufung durch Morgan Stanley. Nach guten Geschäftszahlen, aber einem schwachen Margenausblick fielen CarMax um 4,2 Prozent. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %  absolut   +/- % YTD 
DJIA          47.951,85    +0,1%   65,88     +12,6% 
S&P-500         6.774,76    +0,8%   53,33     +14,3% 
NASDAQ Comp       23.006,36    +1,4%   313,04     +17,5% 
NASDAQ 100       25.019,37    +1,5%   371,76     +17,3% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Mi, 17:15 Uhr  % YTD 
EUR/USD          1,1725    -0,1%   1,1740     1,1750  +13,4% 
EUR/JPY          182,45    -0,1%   182,72     182,64  +12,2% 
EUR/CHF          0,9309    -0,3%   0,9337     0,9338  -0,5% 
EUR/GBP          0,8761    -0,2%   0,8776     0,8773  +6,1% 
USD/JPY          155,62    +0,0%   155,61     155,44  -1,1% 
GBP/USD          1,3382    +0,0%   1,3378     1,3394  +6,9% 
USD/CNY          7,0562    -0,1%   7,0620     7,0617  -2,0% 
USD/CNH          7,0340    -0,1%   7,0395     7,0373  -4,0% 
AUS/USD          0,6612    +0,1%   0,6605     0,6610  +6,7% 
Bitcoin/USD       85.028,20    -1,5% 86.291,80   86.748,90  -8,9% 
 
ROHOEL          zuletzt VT-Settlem.   +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          56,30    55,94   +0,6%      0,36  -23,2% 
Brent/ICE          59,70    59,68   +0,0%      0,01  -20,1% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           4.332,56   4.341,05   -0,2%     -8,49  +65,4% 
Silber           65,33    66,23   -1,3%     -0,89 +129,4% 
Platin          1.641,32   1.624,30   +1,0%     17,02  +85,4% 
Kupfer            5,36     5,36   -0,1%     -0,01  +30,3% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

