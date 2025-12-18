Nike hat nach US-Börsenschluss Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Gewinn je Aktie und Umsatz lagen über den Schätzungen. Weniger gut kamen die Entwicklung Direktverkäufe sowie der Rückgang der Bruttomarge an. Die Ergebnisse galten als nächster Härtetest für CEO Elliott Hill und seine "Win-now"-Strategie. Laut der Bank of America sollte sich mit den Zahlen zeigen, ob Nike wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren kann.Der Q2-Gewinn von Nike pro Aktie lag bei 0,53 Dollar, der Umsatz bei 12,43 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...