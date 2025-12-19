EQS-News: First Graphene Ltd / Schlagwort(e): Produkteinführung

Historische Produktion von mit Graphen angereichertem Zement erfolgreich abgeschlossen



Highlights Produktion von 600 Tonnen kohlenstoffarmen mit PureGRAPH verbessertem Zement durch einen der größten Zementhersteller des Vereinigten Königreichs erfolgreich abgeschlossen

Mit Graphen angereicherter Zement wird von zahlreichen Endnutzern für verschiedene Anwendungen eingesetzt, z. B. bei Betondachsteinen für den nachhaltigen Wohnungsbau.

First Graphene wird mit FP McCann, Morgan Sindall und Breedon zusammenarbeiten, um den effizienten Einbau von mit PureGRAPH verbessertem Beton über alle Projekte hinweg zu gewährleisten.

Mehrere andere Organisationen aus dem Vereinigten Königreich sowie Australien haben Mengen des Versuchsmaterials für Tests in ihren jeweiligen Bereichen angefordert. SYDNEY, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- First Graphene Limited (ASX:FGR; "First Graphene" oder "das Unternehmen") freut sich, die erfolgreiche Produktion von etwa 600 Tonnen mit Graphen angereichertem Zement bekannt zu geben, bevor eine Reihe neuer Versuchsprojekte im Vereinigten Königreich anlaufen. Die große Menge Zement enthält etwa drei Tonnen des Zusatzstoffs PureGRAPH-CEM von First Graphene und wurde von seinem kommerziellen Partner Breedon Group PLC ("Breedon") im Hope Cement Works in Derbyshire hergestellt. Die Produktion dieses historischen Volumens von mit Graphen angereichertem Zement stellt einen wichtigen Meilenstein für die Zement- und Betonindustrie dar und zeigt, dass es möglich ist, ein umweltfreundlicheres Produkt in großem Maßstab herzustellen. Die Herstellung wurde bei Hope Cement Works innerhalb eines Tages effizient abgeschlossen, wobei PureGRAPH-CEM in der letzten Mahlstufe zugegeben wurde. Der mit Graphen verbesserte Zement ermöglicht Anwendern, ihren CO 2 -Fußabdruck um bis zu 16 % zu verringern, da weniger kohlenstoffintensiver Klinker benötigt wird. Der mit PureGRAPH verbesserte Zement befindet sich derzeit im Lager, um für Beton in drei großen Projekten im Vereinigten Königreich eingesetzt zu werden. Außerdem erhält ihn die Universität Manchester für Druckfestigkeitstests sowie Analysen der Betonleistung. Michael Bell, Geschäftsleiter und Geschäftsführer von First Graphene, erklärte: "Die Produktion von 600 Tonnen Zement, der unser PureGRAPH-CEM enthält, ist ein historischer Meilenstein auf unserem Weg und zeigt, dass unser Produkt für die Produktion in großem Maßstab geeignet ist. Die Zugabe von Graphen in Zement bietet nachweislich Leistungsvorteile für viele verschiedene Anwendungen und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieser Zementmischung unterstreichen die Vielseitigkeit von PureGRAPH. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit unserem strategischen kommerziellen Partner Breedon, Morgan Sindall, FP McCann und der Universität Manchester bei der Durchführung von Anwendungsversuchen in den kommenden Monaten." Starke und nachhaltige Betondachsteine Im Rahmen des ersten Versuchs werden 30 bis 40 Tonnen mit Graphen angereicherter Zement in Tausende Dachziegel eingearbeitet, die FP McCann in seiner Produktionsstätte in Cadeby (Leicestershire) herstellt. Diese Fliesen werden fünf Monate lang in der Forschungs- und Entwicklungseinrichtung des Unternehmens in Knockloughrim auf ihre Materialeffizienz sowie die Vorteile der Abfallreduzierung getestet. Der Versuch ist Teil von Contracts for Innovation: Das von Innovate UK[1] finanzierte Projekt "Resource Efficient Construction Impacts" sieht 15.000 Pfund Sterling für die Lieferung von mit Graphen verstärktem Zement vor. FP McCann hat die Studie als Reaktion auf die anhaltende Wohnungsknappheit im Vereinigten Königreich und zur Unterstützung des Plans der Regierung des Vereinigten Königreichs, bis 2029 mehr als eine Million erschwingliche und nachhaltige neue Wohnungen zu schaffen, konzipiert. Der mit PureGRAPH verbesserte Zement wird auch für zwei Infrastrukturprojekte im Vereinigten Königreich verwendet, die in Zusammenarbeit mit der Infrastrukturabteilung der Morgan Sindall Group PLC für Großprojekte sowie Breedon durchgeführt werden. First Graphene hat auch von mehreren anderen Organisationen im Vereinigten Königreich sowie Australien Anfragen für Versuchsmengen des Materials erhalten, um es für eine Vielzahl von Anwendungen zu testen. Als einer der größten Zementhersteller des Vereinigten Königreichs engagiert sich Breedon stark für die Herstellung nachhaltiger Baumaterialien, was durch den Einsatz von mit Graphen verstärktem Zement in der Produktionsanlage unterstrichen wird. First Graphene hat bereits mit Breedon und Morgan Sindall zusammengearbeitet, um mit Graphen angereicherten Beton als Teil einer stark beanspruchten LKW-Waschanlage auf einer Autobahn im Vereinigten Königreich erfolgreich zu testen. [1] https://iuk-business-connect.org.uk/opportunities/contracts-for-innovation-resource-efficient-construction-impacts/ Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2765415/FGR_Logo_Main_Tag_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/historische-produktion-von-mit-graphen-angereichertem-zement-erfolgreich-abgeschlossen-302646456.html



