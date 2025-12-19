Behandlung wichtiger ungedeckter Bedürfnisse im Bereich der psychischen Gesundheit mit Pharmakologie, die auf neuen und klinisch validierten Erkenntnissen der neuropsychiatrischen Biologie basiert

Syremis Therapeutics, ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das neuartige Medikamente entwickelt, um die Behandlung von psychischen Erkrankungen grundlegend zu verbessern, gab heute seine Gründung mit einer Finanzierung in Höhe von 165 Millionen US-Dollar bekannt. Die Serie-A-Finanzierung unter der gemeinsamen Leitung von Dexcel Pharma und Third Rock Ventures, unter Beteiligung von Bain Capital Life Sciences, GV (Google Ventures), QVT und Pictet, wird die Weiterentwicklung der Pipeline von Syremis bis zur klinischen Proof-of-Concept-Phase unterstützen.

Schizophrenie und andere psychotische Störungen gehören nach wie vor zu den weltweit schwerwiegendsten und am wenigsten behandelten Erkrankungen. Mehr als 20 Millionen Menschen sind davon betroffen und leiden unter erheblichen Beeinträchtigungen, erhöhten Rückfallquoten und einer verringerten Lebenserwartung. Trotz jahrzehntelangem Bedarf sind die derzeitigen Behandlungsmethoden oft sowohl in ihrer Wirksamkeit als auch in ihrer Verträglichkeit unzureichend.

Das Leitprogramm von Syremis, ST-905, ist ein dualer M1/M4-Muskarinagonist, der für die Behandlung von Schizophrenie und anderen neuropsychiatrischen Erkrankungen entwickelt wird und sich derzeit in Phase 1 befindet. Die differenzierte Wirksamkeit und die günstigen pharmazeutischen Eigenschaften des Moleküls positionieren es als potenziell beste Therapie seiner Klasse für mehrere neuropsychiatrische Indikationen und Symptombereiche, mit der Möglichkeit einer einmal täglichen oralen Dosierung und einer langwirksamen injizierbaren Formulierung.

"Syremis wurde mit der gemeinsamen Vision gegründet, die psychische Gesundheitsversorgung durch Innovationen auf der Grundlage neuer wissenschaftlicher und klinischer Erkenntnisse voranzubringen", sagte Elisabeth Kogan, Mitbegründerin und CEO von Syremis Therapeutics. "Wir freuen uns, die Serie-A-Finanzierung bekannt zu geben, mit der wir unsere Pipeline schnell in die klinische Proof-of-Concept-Phase vorantreiben können."

"Schizophrenie und Alzheimer-Psychosen sind nach wie vor zwei der schwierigsten neuropsychiatrischen Erkrankungen, und der Bedarf an neuen und wirksamen Therapien könnte nicht größer sein", sagte Dr. Steve Paul, Mitbegründer und Mitglied des Verwaltungsrats von Syremis sowie ehemaliger CEO und Vorsitzender von Karuna Therapeutics. "Mit seinem ausgewogenen M1/M4-Profil und vielversprechenden pharmazeutischen Eigenschaften hat Syremis das Potenzial, auf wichtigen klinischen Fortschritten aufzubauen und letztlich die Behandlungslandschaft für Patienten und ihre Familien zu verändern."

Das Unternehmen treibt auch die Entwicklung von ST-901 voran, einem neuartigen NMDA-Antagonisten, der sich derzeit in IND-fähigen Studien befindet. ST-901 wird für Major Depression und bipolare Depression entwickelt, zwei Erkrankungen mit erheblichem ungedecktem Bedarf und hoher gesellschaftlicher Bedeutung. Sowohl ST-905 als auch ST-901 wurden ursprünglich bei Clexio Biosciences entdeckt und entwickelt und anschließend an Syremis Therapeutics ausgegliedert.

"Wir sind stolz darauf, Syremis bei seiner Mission zu unterstützen, neuartige, klinisch fundierte Ansätze für schwere psychische Erkrankungen voranzutreiben", sagte Ilan Oren, Co-CEO von Dexcel Pharma. "Die Kombination aus einem erfahrenen Führungsteam, überzeugender Wissenschaft und strategischer Ausrichtung versetzt das Unternehmen in die Lage, Millionen von Patienten weltweit zu helfen."

Syremis wird von einem erfahrenen Team geleitet, das über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Arzneimittelentwicklung und Neurowissenschaften verfügt und nachweislich innovative Lösungen hervorgebracht hat.

Führungsteam:

Elisabeth Kogan, Mitbegründerin und CEO

Elena Kagan, Mitbegründerin und Chief Development Officer

Menashe Levy, Mitbegründer und Chief Technology Officer

Vorstand:

Ilan Oren, Vorstandsvorsitzender, Co-CEO, Dexcel Pharma

Reid Huber, Partner, Third Rock Ventures

Uri Oren, Co-CEO, Dexcel Pharma

Steve Paul, Mitbegründer von Syremis Therapeutics; ehemaliger CEO und Vorsitzender von Karuna Therapeutics und ehemaliger EVP für Wissenschaft und Technologie bei Eli Lilly

Ray Sanchez, Senior Advisor bei Bain Capital Life Sciences, ehemaliger CMO von Cerevel

Elisabeth Kogan, Mitbegründerin und CEO von Syremis Therapeutics

"Syremis verkörpert die Werte, die wir bei unseren Bemühungen zum Aufbau unseres Unternehmens in den Vordergrund stellen", sagte Reid Huber, Partner bei Third Rock Ventures. sagte Reid Huber, Partner bei Third Rock Ventures. "Mit einem hochkompetenten Team und einer überzeugenden wissenschaftlichen Grundlage ist das Unternehmen gut gerüstet, um seine Programme mit Dringlichkeit und Überzeugung voranzutreiben."

Leerink Partners fungierte als exklusiver Finanzberater für die Serie-A-Finanzierung von Syremis Therapeutics.

Syremis Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das neuartige Medikamente entwickelt, die einen tiefgreifenden Einfluss auf die Behandlung von psychischen Störungen haben sollen. Die neuropsychiatrische Pipeline des Unternehmens basiert auf neuen und klinisch validierten Wirkmechanismen, darunter Muskarin-M1/M4-Agonismus und NMDA-Antagonismus der nächsten Generation. Das Leitprogramm von Syremis, ST-905, ist ein dualer M1/M4-Agonist in der Phase-1-Entwicklung für Schizophrenie und andere psychiatrische Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.syremis.com.

