Laserfiche der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und Geschäftsprozessautomatisierung wird im "Enterprise Content Management Enterprise Data Quadrant Report" der Info-Tech Research Group als Leader geführt. Mit den meisten Bewertungen aller Anbieter und einer Gesamtpunktzahl von 9,1 erzielte Laserfiche die höchste Platzierung in den Kategorien Produktmerkmale und Zufriedenheit.

"Laserfiche fühlt sich geehrt, in einer Zeit, in der KI jeden Aspekt der Wertschöpfung aus Daten in Unternehmen verändert, als führendes Unternehmen im ECM Data Quadrant anerkannt zu werden", erklärte Thomas Phelps IV, CIO und SVP für Unternehmensstrategie bei Laserfiche. "Wir sind besonders dankbar für die mehr als 400 Bewertungen, die zu unserem emotionalen Fußabdruck von +94 beigetragen haben, sowie für die 99 der Nutzer, die angeben, dass sie die Laserfiche-Plattform schätzen."

Der Info-Tech Data Quadrant bewertet und klassifiziert Produkte, Fähigkeiten und Funktionen auf der Grundlage von Rückmeldungen von IT- und Business-Experten. In einem weiteren Bericht von Info-Tech mit dem Titel "Transform Efficiency, Productivity Compliance Through ECM Implementation" (Effizienz, Produktivität und Compliance durch ECM-Implementierung transformieren) stellte das Beratungsunternehmen fest: "Laserfiche Cloud bietet umfangreiche Funktionen, die die Anforderungen moderner Unternehmen, die sich mit komplexen Herausforderungen im Bereich Content Management konfrontiert sehen, übertreffen." Weitere Höhepunkte sind:

Laserfiche übertrifft den Marktdurchschnitt bei wichtigen Funktionen wie der Automatisierung von Arbeitsabläufen, ECM-Dokumentenmanagement, Suche und Metadatenverwaltung.

wie der Automatisierung von Arbeitsabläufen, ECM-Dokumentenmanagement, Suche und Metadatenverwaltung. 99 der Nutzer geben an, dass sie die Laserfiche-Plattform schätzen.

geben an, dass sie die Laserfiche-Plattform schätzen. Laserfiche wurde als Nr. 1 der von Anwendern am häufigsten empfohlenen Lösungen bewertet.

"Laserfiche ist eine zentrale Plattform im gesamten Texas A&M University System, die alle Bereiche von Studentensystemen über Personalwesen bis hin zu Kreditorenbuchhaltung und Einrichtungen unterstützt", erklärte Jeffrey Phillips, Executive Director of Technology Services an der Texas A&M University. "Die Möglichkeit, automatisierte Workflows schnell zu konfigurieren und bereitzustellen, hat uns dabei unterstützt, die Amortisationszeit zu verkürzen und die Erfahrung für Studierende, Lehrkräfte und Mitarbeiter an der gesamten Universität zu verbessern."

"In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz unsere Arbeitsweise und Innovationskraft grundlegend verändert, liegt der wahre Erfolg in der Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit mit einem vertrauenswürdigen Anbieter von Content-Management-Lösungen wie Laserfiche bietet Führungskräften die Klarheit und das Vertrauen, um Innovationen in Wirkung umzusetzen", erklärt Andrea Malick, Principal Advisory Director bei der Info-Tech Research Group. "Diese Auszeichnung als Marktführer spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, Organisationen mit sicheren, intelligenten Content-Lösungen zu unterstützen."

Über Laserfiche

Laserfiche ist eine führende Unternehmensplattform für Dokumentenmanagement und inhaltszentrierte Workflow-Automatisierung. Durch skalierbare Workflows, Formulare, Vorlagen ohne Programmieraufwand und KI-gestützte Erfassung beschleunigt die Laserfiche-Plattform die Geschäftsabwicklung.

Laserfiche war der Vorreiter des papierlosen Büros durch Enterprise Content Management. Heute umfasst der cloud-orientierte Entwicklungsansatz von Laserfiche Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, um Organisationen in der ganzen Welt die Transformation zum digitalen Unternehmen zu ermöglichen. Kunden aus allen Branchen darunter Behörden, Bildungseinrichtungen, Finanzdienstleister, Gesundheitseinrichtungen und Fertigungsbetriebe nutzen Laserfiche, um ihre Produktivität zu steigern, ihre Geschäftstätigkeit zu skalieren und ihren Kunden ein vorrangig digitales Erlebnis zu bieten.

Mit seinen Mitarbeitern verfolgt Laserfiche die Vision des Unternehmens, seine Kunden zu befähigen und Menschen dazu zu inspirieren, sich ganz neu vorzustellen, wie Technologie das Leben verändern kann.

