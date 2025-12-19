EQS-News: Vantage / Schlagwort(e): Sonstiges

Vantage gewinnt den Titel "Best Mobile Trading App - APAC" bei den UF Awards APAC 2025



19.12.2025 / 05:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PORT VILA, Vanuatu, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Vantage , der führende Multi-Asset-Broker, freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen bei den renommierten UF AWARDS APAC 2025, die während der iFX EXPO Asia 2025 stattfanden, als Best Mobile Trading App - APAC ausgezeichnet wurde. Mittlerweile in der sechsten Auflage würdigen die UF Awards APAC herausragende Leistungen in der gesamten Asien-Pazifik-Region und zeichnen führende Fintech- und Online-Trading-Marken aus, die exzellente Produkte und Dienstleistungen anbieten. Diese Auszeichnung wurde der Marke Vantage im Rahmen der regionalen Preiskategorien der Veranstaltung verliehen. Die Auszeichnung "Best Mobile Trading App" würdigt Vantages Bestreben, ein erstklassiges mobiles Nutzererlebnis bereitzustellen. Mit intuitivem Design, blitzschneller Ausführung und fortschrittlichen Funktionen, die sowohl für neue als auch für erfahrene Händler entwickelt wurden, bietet die mobile Plattform von Vantage die Tools und die Leistung, die für einen sicheren Handel erforderlich sind. Marc Despallieres, Geschäftsführer von Vantage, erklärte: "Wir fühlen uns geehrt, diese Anerkennung aus der Branche zu erhalten. Die Auszeichnung als beste mobile Handels-App in der APAC-Region unterstreicht unseren Einsatz für die Entwicklung von Technologien, die den Händlern mehr Möglichkeiten bieten. Wir werden weiterhin Innovationen entwickeln sowie mobile Lösungen anbieten, die den Handel intelligenter und zugänglicher machen." Diese Auszeichnung reiht sich in die wachsende Liste internationaler Ehrungen für Vantage ein und stärkt die Position der Marke als führende mobile Handelsplattform. Weitere Informationen zur mobilen Handels-App und den preisgekrönten Dienstleistungen von Vantage finden Sie auf der Website von Vantage . Die Verfügbarkeit der Dienstleistungen variiert je nach Rechtsraum und Rechtsträger. Informationen zu Vantage Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, einschließlich Devisen, Rohstoffen, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen. Mit 16 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und stellt eine zuverlässige Handelsplattform bereit, die Kunden Zugang zu Handelsmöglichkeiten eröffnet. trade smarter @vantage RISIKOHINWEIS: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Sie sollten wirklich sicher sein, das Risiko verstanden zu haben, bevor Sie zu handeln beginnen. Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Personen bestimmt, deren Wohnsitz sich in einem Land befindet, in dem die Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstößt. Die beschriebenen Auszeichnungen beziehen sich auf die Marke insgesamt und geben keine Auskunft über die jeweiligen Lizenzberechtigungen einzelner Vantage-Rechtsträger. Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Anlage- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831521/Vantage_Wins__Best_Mobile_Trading_App___APAC__UF_Awards.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-gewinnt-den-titel-best-mobile-trading-app--apac-bei-den-uf-awards-apac-2025-302646581.html



19.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News