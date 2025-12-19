FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 1. Januar 2026
FREITAG, DEN 19. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Hornbach Holding, Q3-Zahlen
DEU: Großer Verfallstag an der Börse
TERMINE KONJUNKTUR
JPN: BoJ, Zinsentscheid
00:30 JPN: Verbraucherpreise (landesweit) 11/25
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 12/25
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 12/25
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 11/25
08:00 DEU: Erzeugerpreise 11/25
08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 10/25
08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 1/26
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 11/25
09:00 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 10/25
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 12/25
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 12/25
11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 12/25 sowie halbjährliche Konjunkturprognose 15:00 BEL: Geschäftsklima 12/25
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/25 (vorläufig)
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/25
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Bundesrat
Themen u.a.: Bundeshaushalt 2026, Rentenpaket, Wehrdienst, Gastrosteuer, abschließende Befassung mit Lachgasverbot
FRA: Pariser Gericht entscheidet, ob Shein in Frankreich zeitweise gesperrt wird Der französische Staat fordert eine dreimonatige Seitensperre für die Billig-Onlineplattform Shein. Zumindest soll der Marketplace, auf dem fremde Anbieter ihre Produkte verkaufen können, weitergehend nicht verfügbar sein.
RUS: Putins Jahrespressekonferenz und Fernsehaudienz für das Volk
MONTAG, DEN 22. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Deutsche Börse, Indexänderungen:
MDax rein: Aumovio, TKMS, MDax raus: Gerresheimer, Hellofresh SDax rein: Gerresheimer, HelloFresh, Ottobock, PSI Software, Tonies, Verbio SDax raus: Amadeus Fire, Formycon, LPKF, Procredit,Stratec, Thyssenkrupp Nucera TecDax rein: Ottobock, TecDax raus: PNE
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Erzeugerpreise 11/25
08:00 GBR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (endgültig)
08:00 GBR: Leistungsbilanz Q3/25
10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 11/25
10:00 ITA: Erzeugerpreise 11/25
12:00 IRL: Erzeugerpreise 11/25
14:30 USA: CFNA-Index 11/25
DIENSTAG, DEN 23. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
---
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 11/25
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 11/25
07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 11/25 (endgültig) 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 10/25
08:00 SWE: Erzeugerpreise 11/25
09:00 ESP: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 POL: Arbeitslosenquote 11/25
11:30 BEL: Verbraucherpreise 12/25
14:30 USA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: Privater Konsum Q3/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25 (vorläufig) 15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 11/25 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/25
SONSTIGE TERMINE
---
MITTWOCH, DEN 24. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
---
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 10/25 (endgültig) 06:30 NLD: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
17:00 RUS: Industrieproduktion 11/25
HINWEIS
"Heiligabend"
Börsen in Frankfurt, Wien, Zürich, Rom geschlossen
verkürzter Handel in Hongkong (05.00 Uhr MEZ), London (13.30 Uhr MEZ),
Paris (14.05 Uhr MEZ) und New York (19.00 Uhr MEZ),
US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ)
Börsen in Russland geöffnet
DONNERSTAG, DEN 25. DEZEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 11/25
HINWEIS
1. Feiertag "Weihnachten"
Börsen in Frankfurt, Amsterdam, Budapest, London, Madrid, Mailand, New
York, Prag, Paris, Wien, Warschau und Zürich geschlossen
Börsen in Russland, Japan und China geöffnet
FREITAG, DEN 26. DEZEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 12/25
00:30 JPN: Arbeitslosenquote 11/25
00:30 JPN: Einzelhandelsumsätze 11/25
00:30 JPN: Industrieproduktion 11/25
HINWEIS
2. Feiertag "Weihnachten"
Börsen in Frankfurt, London, Budapest, Hongkong, Madrid, Mailand,
Prag, Rom, Wien, Warschau und Zürich geschlossen
Börsen in New York, Japan, Südkorea und Russland geöffnet
MONTAG, DEN 29. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
---
TERMINE KONJUNKTUR
BGR: Zentralbank, Zinsentscheid
07:00 RUS: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe 12/25
07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 12/25
07:00 FIN: Geschäftsklima 12/25
08:00 SWE: Handelsbilanz 11/25
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: Fortsetzung Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC), Hamburg
USA: Israels Ministerpräsident Netanjahu trifft US-Präsident Trump in Washington
DIENSTAG, DEN 30. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
---
TERMINE KONJUNKTUR
09:00 CHE: KOF Frühindikator 12/25
09:00 AUT: Erzeugerpreise 11/25
09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig)
15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 10/25
15:45 USA: MNI Chicago PMI 12/25
17:00 RUS: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
20:00 USA: FOMC Sitzungprotokoll 10.12.25
SONSTIGE TERMINE
--
MITTWOCH, DEN 31. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
---
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 08:00 FIN: Handelsbilanz 10/25 (endgültig)
10:00 POL: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
SONSTIGE TERMINE
--
DONNERSTAG, DEN 1. JANUAR
HINWEIS
Feiertag "Neujahr" - Börsen weltweit geschlossen
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi