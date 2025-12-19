Anzeige
Dow Jones News
19.12.2025 06:33 Uhr
DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 19. Dezember 

=== 
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit November 
     Kernverbraucherpreise (ex Nahrung) 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj 
  07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise November 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-2,1% gg Vj 
     zuvor:  +0,1% gg Vm/-1,8% gg Vj 
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Januar 
     PROGNOSE: -23,0 
     zuvor:  -23,2 
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz November 
     PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,7% gg Vj 
     zuvor:  -1,1% gg Vm/+0,2% gg Vj 
  08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 9 Monate 
  08:00 DE/Insolvenzen September 
*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW Dezember 
*** 09:30 EU/EZB-Wage Tracker 
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum 
*** 11:00 DE/Bundesbank, halbjährliche gesamtwirtschaftliche Prognose für Deutschland 
*** 12:00 DE/Bundesbank Monatsbericht 
*** 13:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede zur Eröffnung eines Panels 
des Aspen Institute Italia 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Dezember 
     PROGNOSE: -14,0 
     zuvor:  -14,2 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Dezember 
     PROGNOSE:  53,5 
     1. Umfrage: 53,3 
     zuvor:   51,0 
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser November 
 
***   - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
***   - DE/Bundesbank, halbjährliche gesamtwirtschaftliche Prognose für Deutschland 
    - DE/Eurex: Großer Verfallstermin 
===

