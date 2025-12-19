The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.12.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.12.2025
ISIN Name
DE000DG6CEV9 DZ BANK CLN E.8942
DE000DG6CET3 DZ BANK CLN E.8940
US911365BF09 UNITED RENT.NA 2027
XS1877860533 RABOBK NEDERLD 18/UND.FLR
DE000DG6CEN6 DZ BANK CLN E.8935
DE000DG6CEP1 DZ BANK CLN E.8936
DE000DG6CFE2 DZ BANK CLN E.8961
DE000DG6CE28 DZ BANK CLN E.8949
DE000DG6CE69 DZ BANK CLN E.8953
DE000DG6CFD4 DZ BANK BANKEN CLN 16/25
DE000DG6CFG7 DZ BANK CLN E.8963
US437076CX85 HOME DEPOT 24/25
DE000DJ9ADP8 DZ BANK IS.A2411
DE000DJ9ADT0 DZ BANK IS.A2415
DE000DW6AED1 DZ BANK CLN E.10527
DE000HLB4EF8 LB.HESS.-THR.IS.03C/2017
DE000DG6CNL1 DZ BANK CLN E.9206
DE000DD5ANU1 DZ BANK CLN E.9823
DE000DG6CNS6 DZ BANK CLN E.9212
USU1579LAB54 CF INDUSTRIES 16/26 REGS
US71647NAQ25 PETROBRAS GBL FIN. 16/26
DE000DD5ACZ3 DZ BANK CLN E.9487
XS1039826422 SNCF RESEAU 14/25 MTN
DE000DG6CNA4 DZ BANK CLN E.9196
DE000DD5ALY7 DZ BANK CLN E.9759
DE000DD5ACW0 DZ BANK CLN E.9484
US03522AAG58 ANH.B.CO/IB 19/26
DE000DG6CP33 DZ BANK CLN E.9257
DE000DD5ATJ1 DZ BANK CLN E.9976
DE000DG6CP74 DZ BANK CLN E.9261
DE000DD5ATP8 DZ BANK CLN E.9981
DE000DD5AFM4 DZ BANK CLN E.9577
DE000DD5AD94 DZ BANK CLN E.9531
DE000DD5AN84 DZ BANK CLN E.9837
DE000DG6CPA9 DZ BANK CLN E.9230
US780097BQ34 NATWEST GROUP 20/UND.FLR
DE000DD5AE28 DZ BANK CLN E.9558
DE000DG6CGA8 DZ BANK CLN E.8991
DE000DD5AA22 DZ BANK CLN E.9422
DE000HLB3423 LB.HESS.THR.IS.07D/19
DE000DG6CFH5 DZ BANK CLN E.8964
DE000DD5AAF9 DZ BANK CLN E.9401
DE000DG6CFJ1 DZ BANK CLN E.8965
DE000DD5AAG7 DZ BANK CLN E.9402
DE000DG6CF68 DZ BANK CLN E.8987
DE000DD5AA14 DZ BANK CLN E.9421
DE000DG6CGH3 DZ BANK BANKEN CLN E.8998
DE000DD5AA30 DZ BANK CLN E.9423
US26875PAP62 EOG RESOURCES 16/26
DE000DG6CL86 DZ BANK CLN E.9159
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.12.2025
ISIN Name
DE000DG6CEV9 DZ BANK CLN E.8942
DE000DG6CET3 DZ BANK CLN E.8940
US911365BF09 UNITED RENT.NA 2027
XS1877860533 RABOBK NEDERLD 18/UND.FLR
DE000DG6CEN6 DZ BANK CLN E.8935
DE000DG6CEP1 DZ BANK CLN E.8936
DE000DG6CFE2 DZ BANK CLN E.8961
DE000DG6CE28 DZ BANK CLN E.8949
DE000DG6CE69 DZ BANK CLN E.8953
DE000DG6CFD4 DZ BANK BANKEN CLN 16/25
DE000DG6CFG7 DZ BANK CLN E.8963
US437076CX85 HOME DEPOT 24/25
DE000DJ9ADP8 DZ BANK IS.A2411
DE000DJ9ADT0 DZ BANK IS.A2415
DE000DW6AED1 DZ BANK CLN E.10527
DE000HLB4EF8 LB.HESS.-THR.IS.03C/2017
DE000DG6CNL1 DZ BANK CLN E.9206
DE000DD5ANU1 DZ BANK CLN E.9823
DE000DG6CNS6 DZ BANK CLN E.9212
USU1579LAB54 CF INDUSTRIES 16/26 REGS
US71647NAQ25 PETROBRAS GBL FIN. 16/26
DE000DD5ACZ3 DZ BANK CLN E.9487
XS1039826422 SNCF RESEAU 14/25 MTN
DE000DG6CNA4 DZ BANK CLN E.9196
DE000DD5ALY7 DZ BANK CLN E.9759
DE000DD5ACW0 DZ BANK CLN E.9484
US03522AAG58 ANH.B.CO/IB 19/26
DE000DG6CP33 DZ BANK CLN E.9257
DE000DD5ATJ1 DZ BANK CLN E.9976
DE000DG6CP74 DZ BANK CLN E.9261
DE000DD5ATP8 DZ BANK CLN E.9981
DE000DD5AFM4 DZ BANK CLN E.9577
DE000DD5AD94 DZ BANK CLN E.9531
DE000DD5AN84 DZ BANK CLN E.9837
DE000DG6CPA9 DZ BANK CLN E.9230
US780097BQ34 NATWEST GROUP 20/UND.FLR
DE000DD5AE28 DZ BANK CLN E.9558
DE000DG6CGA8 DZ BANK CLN E.8991
DE000DD5AA22 DZ BANK CLN E.9422
DE000HLB3423 LB.HESS.THR.IS.07D/19
DE000DG6CFH5 DZ BANK CLN E.8964
DE000DD5AAF9 DZ BANK CLN E.9401
DE000DG6CFJ1 DZ BANK CLN E.8965
DE000DD5AAG7 DZ BANK CLN E.9402
DE000DG6CF68 DZ BANK CLN E.8987
DE000DD5AA14 DZ BANK CLN E.9421
DE000DG6CGH3 DZ BANK BANKEN CLN E.8998
DE000DD5AA30 DZ BANK CLN E.9423
US26875PAP62 EOG RESOURCES 16/26
DE000DG6CL86 DZ BANK CLN E.9159
© 2025 Xetra Newsboard