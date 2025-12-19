Europas größte private Stammzellenbank setzt auf Wachstum, Innovation und stabile Erlöse. Warum sich hier aktuell außergewöhnliche Kurschancen bieten. Die Aktie eines führenden europäischen Spezialisten für die Einlagerung und Verarbeitung von Stammzellen hat zuletzt für Furore gesorgt. Nach Jahren der Seitwärtsbewegung schoss der Kurs dank starker Halbjahreszahlen und einer strategischen Fokussierung auf das margenstarke Kerngeschäft kräftig nach ...

