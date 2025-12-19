DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Zinserhöhung in Japan bewegt nicht mehr

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Freundlich geht es zum Wochenausklang an den Aktienmärkten in Ostasien zu. Dazu tragen gute Vorgaben der Wall Street bei, während zugleich die Zinserhöhung der japanischen Notenbank wie erwartet gekommen und ausgefallen ist und deswegen kaum belastet. Sie erhöhte - wie schon seit geraumer Zeit avisiert - den Leitzins von 0,50 auf 0,75 Prozent.

Marktteilnehmer berichten von einer Erholung der Technologiewerte, die im Wochenverlauf unter Druck gestanden hätten. Dazu seien deren US-Pendants am Vortag gesucht gewesen, auch nachdem schwächer als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank am Leben gehalten hätten.

In Tokio geht es für den Nikkei-225 um 1,2 Prozent nach oben auf 49.584 Punkte. Der Kospi in Seoul legt um 0,8 Prozent zu, Shanghai gewinnt ebenso 0,6 Prozent wie Hongkong. In Sydney ist der Handel bereits beendet, dort ging es um 0,5 Prozent nach oben.

Die japanische Notenbank erklärte unterdessen, Spielraum für weitere Zinserhöhungen zu haben, wenn Wirtschaft und Inflation entsprechend ihren Prognosen anzögen. Die am Berichtstag veröffentlichten japanischen Verbraucherpreise zeigten dazu passend für November im Kern einen Anstieg im Jahresvergleich von 3,0 Prozent, was deutlich über dem Ziel der Notenbank von 2,0 Prozent liegt. Ökonomen hatten den Wert so auch prognostiziert.

Der Yen zeigt sich von der Zinserhöhung und der intakten Zinserhöhungsperspektive unbeeindruckt und gibt sogar leicht nach. Der Dollar steigt auf 155,95 Yen.

Die Analysten von Julis Bär sehen die Aussichten für den japanischen Aktienmarkt positiv. Ein breit angelegtes und robustes Gewinnwachstum stütze die kurzfristige Entwicklung, während zugleich Unternehmensreformen für längerfristigen Rückenwind sorgten. Weil der neue japanische Haushalt mit parteiübergreifender Unterstützung verabschiedet worden sei und die neue Regierung hohe Zustimmungswerte habe, sei außerdem eine größere Sicherheit bei der Umsetzung wichtiger politischer Maßnahmen zu erwarten. Die diplomatischen Spannungen mit China bedeuteten allerdings Gegenwind für Tourismus- und konsumbezogene Aktien.

Unter den Einzelwerten geht es für die Halbleiteraktien Advantest, Renesas und Tokyo Electron in Tokio um 2,2 bzw. 0,8 bzw. 3,2 Prozent nach oben. In Hongkong gewinnen SMIC 1,6 Prozent, in Seoul SK Hynix 1,5 Prozent.

In Sydney gewannen Bapcor 0,5 Prozent, nachdem der Autoteilehändler mit seinen Kreditgebern eine vorübergehende Erhöhung seiner Verschuldungsgrenze ausgehandelt hat.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.630,10 +0,5% +5,4% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 49.583,80 +1,2% +24,3% 07:00 Kospi (Seoul) 4.025,74 +0,8% +67,8% 07:30 Shanghai-Comp. 3.899,31 +0,6% +15,5% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.663,41 +0,6% +26,8% 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 08:20 % YTD EUR/USD 1,1719 -0,0 1,1725 1,1747 +13,4% EUR/JPY 182,87 0,3 182,40 183,17 +12,2% EUR/GBP 0,8762 0,0 0,8762 0,8783 +6,1% GBP/USD 1,3375 -0,1 1,3381 1,3375 +6,9% USD/JPY 156,04 0,3 155,57 155,93 -1,1% USD/KRW 1.476,15 0,1 1.476,15 1.479,05 -0,0% USD/CNY 7,0562 -0,1 7,0562 7,0573 -2,0% USD/CNH 7,0353 0,0 7,0342 7,0359 -4,0% USD/HKD 7,7812 0,0 7,7811 7,7793 +0,1% AUD/USD 0,6608 -0,0 0,6611 0,6609 +6,7% NZD/USD 0,5761 -0,2 0,5772 0,5764 +3,1% BTC/USD 86.815,45 1,5 85.517,65 86.775,60 -8,9% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,88 56,15 -0,5% -0,27 -23,2% Brent/ICE 59,72 59,82 -0,2% -0,10 -20,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.321,12 4.327,86 -0,2% -6,75 +65,4% Silber 65,40 65,495 -0,1% -0,09 +129,4% Platin 1.641,14 1.639,25 +0,1% +1,89 +85,4% Kupfer 5,37 5,37 0% 0 +30,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

