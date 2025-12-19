Nach einem dank Trump hochvolatilen, aber am Ende starken Jahresstart hat sich der DAX seit Mai in einem Seitwärtskorridor auf hohem Niveau eingerichtet. Im November drohte der Index kurz, nach unten herauszukippen, das konnte aber mit einem starken Rebound verhindert werden. Darauf folgte im Dezember eine Attacke in Richtung Allzeithoch, auch die war nicht von Erfolg gekrönt. Damit ist die Frage, in welche Richtung der DAX aus der Seitwärtsrange ...

