Künstliche Intelligenz prägt das Jahr 2025 wie kaum ein anderes Technologiethema. Unternehmen weltweit investieren massiv in neue Chip-Generationen, den Ausbau ihrer Rechenzentren und die Entwicklung leistungsfähiger On-Device-AI. Das Ergebnis ist ein Markt, der innerhalb weniger Jahre ein Umsatzniveau im Billionen-Bereich erreichen dürfte. Wer von diesem strukturellen Wachstum profitieren will, braucht Zugang zu den Unternehmen, die den Trend tatsächlich antreiben.Der DER AKTIONÄR Global AI Index ...Den vollständigen Artikel lesen ...
