19.12.2025 08:06 Uhr
ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 19

Valuation Date Name ISIN Currency Units NAV per Unit
2025/12/18 USD ACCUMULATING ETF IE00BLRPQH31 USD 22535656.0000 3.7292
2025/12/18 RIZE CYBER USD ACC A IE00BJXRZJ40 USD 13708091.0000 8.3411
2025/12/18 CLASS USD ACC IE00BLRPRR04 USD 21258122.0000 5.6172
2025/12/18 RZ CR EC EB UC ET USD ACC IE000RMSPY39 USD 306771.0000 6.0002
2025/12/18 RIZE USA EN USD ACC ETF IE000PY7F8J9 USD 1502282.0000 5.9153
2025/12/18 RIZE GS INF USD DIS ETF IE000QUCVEN9 USD 11408665.0000 5.9118
2025/12/18 ARK INV UCITS USD ACC ETF IE000GA3D489 USD 42249030.0000 8.1709
2025/12/18 ARK ART I&R UCITS USD ACC IE0003A512E4 USD 33492602.0000 10.0224
2025/12/18 ARK GN R UCTS USD ACC ETF IE000O5M6XO1 USD 8106854.0000 5.4319
2025/12/18 USD ACCUMULATING ETF IE000AON7ET1 USD 550000.0000 4.5599

