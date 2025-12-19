Anzeige
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 19

Bodycotewww.bodycote.com

19 December 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

18 December 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

42,000

Highest price paid per share (pence per share):

703.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

713.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

708.74p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,538,070 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 3,772,334 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 17,918,102 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

127

709

18/12/2025 08:04:19

00505728212TRLO1.1.1

XLON

61

708.5

18/12/2025 08:07:34

00505729077TRLO1.1.1

XLON

50

709

18/12/2025 08:07:34

00505729078TRLO1.1.1

XLON

18

709

18/12/2025 08:07:34

00505729079TRLO1.1.1

XLON

6

709

18/12/2025 08:07:42

00505729134TRLO1.1.1

TRQX

8

709

18/12/2025 08:07:42

00505729135TRLO1.1.1

TRQX

13

709

18/12/2025 08:07:46

00505729151TRLO1.1.1

AQXE

8

709

18/12/2025 08:15:09

00505731695TRLO1.1.1

BATE

97

709

18/12/2025 08:15:09

00505731696TRLO1.1.1

BATE

29

709.5

18/12/2025 08:22:16

00505733636TRLO1.1.1

XLON

83

709.5

18/12/2025 08:22:16

00505733637TRLO1.1.1

XLON

37

710

18/12/2025 08:22:16

00505733638TRLO1.1.1

XLON

34

709.5

18/12/2025 08:27:13

00505734975TRLO1.1.1

XLON

83

709.5

18/12/2025 08:27:13

00505734974TRLO1.1.1

XLON

100

709.5

18/12/2025 08:27:56

00505735201TRLO1.1.1

BATE

36

709.5

18/12/2025 08:28:12

00505735255TRLO1.1.1

CHIX

16

710.5

18/12/2025 08:28:17

00505735284TRLO1.1.1

TRQX

13

709

18/12/2025 08:28:32

00505735405TRLO1.1.1

AQXE

193

707.5

18/12/2025 08:32:38

00505736702TRLO1.1.1

XLON

14

708

18/12/2025 08:35:35

00505737545TRLO1.1.1

AQXE

16

707.5

18/12/2025 08:35:48

00505737653TRLO1.1.1

TRQX

30

705

18/12/2025 08:36:11

00505737841TRLO1.1.1

CHIX

101

704.5

18/12/2025 08:37:14

00505738130TRLO1.1.1

BATE

84

705

18/12/2025 08:39:00

00505738705TRLO1.1.1

XLON

61

705

18/12/2025 08:39:00

00505738706TRLO1.1.1

XLON

84

704.5

18/12/2025 08:41:16

00505739546TRLO1.1.1

XLON

47

704.5

18/12/2025 08:41:16

00505739547TRLO1.1.1

XLON

12

708

18/12/2025 08:43:17

00505740099TRLO1.1.1

AQXE

34

703.5

18/12/2025 08:44:50

00505740651TRLO1.1.1

CHIX

99

704

18/12/2025 08:46:50

00505741139TRLO1.1.1

BATE

75

703.5

18/12/2025 08:53:13

00505743058TRLO1.1.1

XLON

13

706.5

18/12/2025 08:55:48

00505743741TRLO1.1.1

AQXE

36

704

18/12/2025 08:57:04

00505744063TRLO1.1.1

CHIX

119

704

18/12/2025 08:57:04

00505744062TRLO1.1.1

BATE

203

704.5

18/12/2025 08:57:12

00505744109TRLO1.1.1

XLON

59

706

18/12/2025 09:05:00

00505746684TRLO1.1.1

XLON

81

706

18/12/2025 09:05:00

00505746683TRLO1.1.1

XLON

107

705.5

18/12/2025 09:11:06

00505748390TRLO1.1.1

BATE

15

706.5

18/12/2025 09:11:06

00505748391TRLO1.1.1

AQXE

38

705

18/12/2025 09:15:07

00505749451TRLO1.1.1

CHIX

148

705

18/12/2025 09:15:07

00505749452TRLO1.1.1

XLON

9

705

18/12/2025 09:16:40

00505749937TRLO1.1.1

TRQX

45

705

18/12/2025 09:17:26

00505750069TRLO1.1.1

XLON

69

705

18/12/2025 09:17:26

00505750068TRLO1.1.1

XLON

166

705

18/12/2025 09:20:09

00505750750TRLO1.1.1

XLON

95

705.5

18/12/2025 09:20:18

00505750779TRLO1.1.1

BATE

13

705.5

18/12/2025 09:20:42

00505750831TRLO1.1.1

AQXE

129

705

18/12/2025 09:36:18

00505756043TRLO1.1.1

XLON

37

706.5

18/12/2025 09:47:37

00505760368TRLO1.1.1

CHIX

125

706.5

18/12/2025 09:47:37

00505760367TRLO1.1.1

BATE

321

706.5

18/12/2025 09:47:37

00505760369TRLO1.1.1

XLON

17

707.5

18/12/2025 09:47:38

00505760374TRLO1.1.1

AQXE

11

707.5

18/12/2025 09:50:26

00505761776TRLO1.1.1

AQXE

49

707

18/12/2025 09:52:32

00505762778TRLO1.1.1

BATE

60

707

18/12/2025 09:52:32

00505762777TRLO1.1.1

BATE

34

706.5

18/12/2025 09:52:32

00505762779TRLO1.1.1

CHIX

4

706.5

18/12/2025 09:52:32

00505762780TRLO1.1.1

CHIX

73

706.5

18/12/2025 09:52:32

00505762782TRLO1.1.1

XLON

85

706.5

18/12/2025 09:52:32

00505762781TRLO1.1.1

XLON

60

707.5

18/12/2025 09:55:38

00505763887TRLO1.1.1

XLON

106

707.5

18/12/2025 09:55:38

00505763886TRLO1.1.1

XLON

3

707.5

18/12/2025 09:59:44

00505765312TRLO1.1.1

AQXE

11

707.5

18/12/2025 09:59:44

00505765311TRLO1.1.1

AQXE

30

707.5

18/12/2025 10:00:52

00505765943TRLO1.1.1

XLON

106

707.5

18/12/2025 10:00:52

00505765942TRLO1.1.1

XLON

18

707.5

18/12/2025 10:05:56

00505766661TRLO1.1.1

XLON

36

707.5

18/12/2025 10:05:56

00505766662TRLO1.1.1

XLON

54

707.5

18/12/2025 10:05:56

00505766663TRLO1.1.1

XLON

34

707.5

18/12/2025 10:05:56

00505766664TRLO1.1.1

XLON

1

707.5

18/12/2025 10:11:42

00505767463TRLO1.1.1

AQXE

87

708

18/12/2025 10:12:56

00505767770TRLO1.1.1

XLON

171

708

18/12/2025 10:12:56

00505767771TRLO1.1.1

XLON

54

708

18/12/2025 10:12:58

00505767781TRLO1.1.1

TRQX

36

707.5

18/12/2025 10:15:25

00505768200TRLO1.1.1

CHIX

37

707.5

18/12/2025 10:15:25

00505768201TRLO1.1.1

CHIX

16

707.5

18/12/2025 10:15:29

00505768218TRLO1.1.1

AQXE

18

708

18/12/2025 10:15:51

00505768302TRLO1.1.1

TRQX

24

707.5

18/12/2025 10:17:08

00505768518TRLO1.1.1

XLON

124

707.5

18/12/2025 10:17:08

00505768519TRLO1.1.1

XLON

11

707.5

18/12/2025 10:21:22

00505769091TRLO1.1.1

AQXE

18

708

18/12/2025 10:21:44

00505769156TRLO1.1.1

TRQX

27

707

18/12/2025 10:25:15

00505769676TRLO1.1.1

CHIX

119

707

18/12/2025 10:25:15

00505769678TRLO1.1.1

BATE

123

707

18/12/2025 10:25:15

00505769677TRLO1.1.1

BATE

126

707

18/12/2025 10:25:15

00505769679TRLO1.1.1

XLON

14

707.5

18/12/2025 10:26:45

00505769861TRLO1.1.1

AQXE

11

707.5

18/12/2025 10:27:01

00505769887TRLO1.1.1

XLON

1

707.5

18/12/2025 10:27:01

00505769888TRLO1.1.1

XLON

35

708

18/12/2025 10:27:39

00505769958TRLO1.1.1

CHIX

131

707.5

18/12/2025 10:27:39

00505769959TRLO1.1.1

XLON

18

708

18/12/2025 10:34:01

00505771164TRLO1.1.1

TRQX

1

707.5

18/12/2025 10:39:52

00505772151TRLO1.1.1

XLON

28

707.5

18/12/2025 10:39:52

00505772152TRLO1.1.1

XLON

35

707.5

18/12/2025 10:39:52

00505772153TRLO1.1.1

CHIX

14

707.5

18/12/2025 10:39:52

00505772156TRLO1.1.1

AQXE

92

707.5

18/12/2025 10:39:52

00505772154TRLO1.1.1

XLON

207

707.5

18/12/2025 10:39:52

00505772155TRLO1.1.1

XLON

16

708

18/12/2025 10:41:27

00505772466TRLO1.1.1

TRQX

36

708.5

18/12/2025 10:43:33

00505772805TRLO1.1.1

CHIX

11

707.5

18/12/2025 10:48:11

00505773716TRLO1.1.1

BATE

12

707.5

18/12/2025 10:48:11

00505773717TRLO1.1.1

BATE

14

707.5

18/12/2025 10:48:11

00505773718TRLO1.1.1

BATE

34

708.5

18/12/2025 10:51:11

00505774300TRLO1.1.1

CHIX

123

707.5

18/12/2025 10:51:54

00505774433TRLO1.1.1

XLON

11

707.5

18/12/2025 10:51:54

00505774434TRLO1.1.1

XLON

18

708

18/12/2025 10:55:04

00505775045TRLO1.1.1

TRQX

14

708

18/12/2025 10:55:25

00505775093TRLO1.1.1

AQXE

31

707.5

18/12/2025 10:55:27

00505775102TRLO1.1.1

XLON

11

707.5

18/12/2025 10:55:55

00505775150TRLO1.1.1

XLON

36

708.5

18/12/2025 10:56:19

00505775238TRLO1.1.1

CHIX

11

708

18/12/2025 10:57:04

00505775323TRLO1.1.1

TRQX

14

708

18/12/2025 10:57:20

00505775366TRLO1.1.1

AQXE

14

708

18/12/2025 10:57:20

00505775367TRLO1.1.1

AQXE

161

708.5

18/12/2025 10:59:15

00505775653TRLO1.1.1

XLON

11

708.5

18/12/2025 10:59:15

00505775654TRLO1.1.1

XLON

11

708.5

18/12/2025 10:59:17

00505775660TRLO1.1.1

XLON

1

708.5

18/12/2025 10:59:17

00505775661TRLO1.1.1

XLON

11

708.5

18/12/2025 10:59:18

00505775662TRLO1.1.1

XLON

13

709.5

18/12/2025 10:59:27

00505775671TRLO1.1.1

AQXE

36

709

18/12/2025 10:59:36

00505775698TRLO1.1.1

CHIX

12

709

18/12/2025 11:01:54

00505776075TRLO1.1.1

AQXE

11

709

18/12/2025 11:05:04

00505776690TRLO1.1.1

CHIX

25

709

18/12/2025 11:05:04

00505776691TRLO1.1.1

CHIX

14

709

18/12/2025 11:10:16

00505777679TRLO1.1.1

AQXE

9

708.5

18/12/2025 11:11:17

00505777877TRLO1.1.1

XLON

19

708.5

18/12/2025 11:11:17

00505777876TRLO1.1.1

XLON

67

708.5

18/12/2025 11:11:17

00505777878TRLO1.1.1

XLON

145

708.5

18/12/2025 11:11:17

00505777879TRLO1.1.1

XLON

116

708.5

18/12/2025 11:11:17

00505777881TRLO1.1.1

XLON

824

708.5

18/12/2025 11:11:17

00505777880TRLO1.1.1

XLON

16

708

18/12/2025 11:11:17

00505777884TRLO1.1.1

TRQX

18

708

18/12/2025 11:11:17

00505777882TRLO1.1.1

TRQX

19

708

18/12/2025 11:11:17

00505777883TRLO1.1.1

TRQX

242

708.5

18/12/2025 11:11:57

00505778000TRLO1.1.1

BATE

352

708.5

18/12/2025 11:11:57

00505777999TRLO1.1.1

BATE

39

709.5

18/12/2025 11:18:01

00505779056TRLO1.1.1

CHIX

131

709.5

18/12/2025 11:18:01

00505779054TRLO1.1.1

BATE

136

709.5

18/12/2025 11:18:01

00505779057TRLO1.1.1

BATE

156

709.5

18/12/2025 11:18:01

00505779058TRLO1.1.1

XLON

29

709.5

18/12/2025 11:18:01

00505779059TRLO1.1.1

XLON

49

709.5

18/12/2025 11:18:01

00505779060TRLO1.1.1

XLON

13

709

18/12/2025 11:18:09

00505779099TRLO1.1.1

AQXE

83

709.5

18/12/2025 11:22:01

00505779857TRLO1.1.1

XLON

14

709.5

18/12/2025 11:22:01

00505779859TRLO1.1.1

XLON

83

709.5

18/12/2025 11:22:01

00505779858TRLO1.1.1

XLON

71

708.5

18/12/2025 11:31:15

00505781865TRLO1.1.1

XLON

83

708.5

18/12/2025 11:31:15

00505781864TRLO1.1.1

XLON

24

708.5

18/12/2025 11:33:38

00505782291TRLO1.1.1

XLON

92

708.5

18/12/2025 11:33:38

00505782292TRLO1.1.1

XLON

2

708.5

18/12/2025 11:35:10

00505782503TRLO1.1.1

TRQX

17

708.5

18/12/2025 11:35:10

00505782502TRLO1.1.1

TRQX

44

708.5

18/12/2025 11:36:36

00505782796TRLO1.1.1

CHIX

128

708.5

18/12/2025 11:37:20

00505782903TRLO1.1.1

BATE

168

708

18/12/2025 11:38:07

00505783018TRLO1.1.1

XLON

21

709

18/12/2025 11:40:55

00505783544TRLO1.1.1

AQXE

20

708.5

18/12/2025 11:42:55

00505783859TRLO1.1.1

TRQX

114

708.5

18/12/2025 11:43:53

00505784052TRLO1.1.1

BATE

19

709

18/12/2025 11:44:18

00505784121TRLO1.1.1

AQXE

8

709

18/12/2025 11:46:05

00505784441TRLO1.1.1

XLON

114

709

18/12/2025 11:46:05

00505784443TRLO1.1.1

XLON

200

709

18/12/2025 11:46:05

00505784442TRLO1.1.1

XLON

84

709

18/12/2025 11:48:11

00505784719TRLO1.1.1

XLON

59

709

18/12/2025 11:48:11

00505784721TRLO1.1.1

XLON

84

709

18/12/2025 11:48:11

00505784720TRLO1.1.1

XLON

124

708.5

18/12/2025 11:50:30

00505785045TRLO1.1.1

BATE

14

709

18/12/2025 11:50:32

00505785079TRLO1.1.1

AQXE

18

708.5

18/12/2025 11:51:19

00505785235TRLO1.1.1

TRQX

125

708.5

18/12/2025 11:52:17

00505785364TRLO1.1.1

XLON

48

709

18/12/2025 11:55:00

00505785853TRLO1.1.1

CHIX

84

710

18/12/2025 11:56:32

00505786146TRLO1.1.1

XLON

36

710

18/12/2025 11:56:32

00505786147TRLO1.1.1

XLON

136

709.5

18/12/2025 12:00:39

00505787076TRLO1.1.1

XLON

51

710

18/12/2025 12:01:43

00505787334TRLO1.1.1

CHIX

20

709.5

18/12/2025 12:02:11

00505787565TRLO1.1.1

TRQX

18

708

18/12/2025 12:03:43

00505788012TRLO1.1.1

AQXE

41

708

18/12/2025 12:04:03

00505788086TRLO1.1.1

CHIX

62

707.5

18/12/2025 12:04:14

00505788121TRLO1.1.1

XLON

24

708

18/12/2025 12:04:14

00505788123TRLO1.1.1

XLON

66

708

18/12/2025 12:04:14

00505788122TRLO1.1.1

XLON

29

708.5

18/12/2025 12:05:44

00505788477TRLO1.1.1

BATE

85

708.5

18/12/2025 12:05:44

00505788478TRLO1.1.1

BATE

68

706

18/12/2025 12:09:36

00505789165TRLO1.1.1

XLON

65

706.5

18/12/2025 12:09:36

00505789166TRLO1.1.1

XLON

24

706.5

18/12/2025 12:09:36

00505789167TRLO1.1.1

XLON

18

705

18/12/2025 12:11:34

00505790025TRLO1.1.1

TRQX

123

705

18/12/2025 12:14:21

00505790507TRLO1.1.1

BATE

104

705

18/12/2025 12:15:12

00505790690TRLO1.1.1

XLON

137

705

18/12/2025 12:18:16

00505791250TRLO1.1.1

XLON

36

705

18/12/2025 12:18:52

00505791365TRLO1.1.1

CHIX

210

706

18/12/2025 12:23:08

00505792000TRLO1.1.1

XLON

11

706

18/12/2025 12:23:15

00505792038TRLO1.1.1

CHIX

29

706

18/12/2025 12:23:15

00505792039TRLO1.1.1

CHIX

10

706

18/12/2025 12:23:39

00505792152TRLO1.1.1

AQXE

9

706

18/12/2025 12:23:39

00505792153TRLO1.1.1

AQXE

20

706

18/12/2025 12:23:55

00505792186TRLO1.1.1

TRQX

128

705.5

18/12/2025 12:24:19

00505792259TRLO1.1.1

BATE

4

706

18/12/2025 12:25:46

00505792484TRLO1.1.1

AQXE

13

706

18/12/2025 12:25:46

00505792485TRLO1.1.1

AQXE

137

705.5

18/12/2025 12:28:09

00505792924TRLO1.1.1

XLON

4

706

18/12/2025 12:28:14

00505792937TRLO1.1.1

TRQX

13

706

18/12/2025 12:28:14

00505792936TRLO1.1.1

TRQX

37

706.5

18/12/2025 12:30:59

00505793436TRLO1.1.1

XLON

200

706.5

18/12/2025 12:30:59

00505793435TRLO1.1.1

XLON

122

706.5

18/12/2025 12:31:12

00505793534TRLO1.1.1

BATE

18

706.5

18/12/2025 12:31:25

00505793572TRLO1.1.1

AQXE

150

706.5

18/12/2025 12:32:49

00505793801TRLO1.1.1

XLON

68

707.5

18/12/2025 12:43:10

00505795925TRLO1.1.1

XLON

13

707.5

18/12/2025 12:43:10

00505795927TRLO1.1.1

XLON

65

707.5

18/12/2025 12:43:10

00505795926TRLO1.1.1

XLON

155

707.5

18/12/2025 12:45:46

00505796439TRLO1.1.1

XLON

23

707

18/12/2025 12:47:58

00505796902TRLO1.1.1

AQXE

103

707.5

18/12/2025 12:47:58

00505796900TRLO1.1.1

XLON

219

707.5

18/12/2025 12:47:58

00505796901TRLO1.1.1

XLON

21

707

18/12/2025 12:47:58

00505796904TRLO1.1.1

TRQX

48

707

18/12/2025 12:47:58

00505796903TRLO1.1.1

CHIX

155

706.5

18/12/2025 12:48:01

00505796910TRLO1.1.1

BATE

101

706.5

18/12/2025 12:50:08

00505797322TRLO1.1.1

BATE

15

707

18/12/2025 12:50:24

00505797369TRLO1.1.1

AQXE

22

707

18/12/2025 12:50:40

00505797399TRLO1.1.1

TRQX

145

706

18/12/2025 12:50:42

00505797407TRLO1.1.1

XLON

50

706

18/12/2025 12:52:55

00505797827TRLO1.1.1

CHIX

84

706

18/12/2025 12:53:55

00505797977TRLO1.1.1

XLON

44

706

18/12/2025 12:53:55

00505797978TRLO1.1.1

XLON

25

706

18/12/2025 12:56:53

00505798562TRLO1.1.1

XLON

12

706

18/12/2025 12:56:53

00505798564TRLO1.1.1

XLON

110

706

18/12/2025 12:56:53

00505798563TRLO1.1.1

XLON

134

706.5

18/12/2025 12:59:52

00505799126TRLO1.1.1

BATE

181

705

18/12/2025 13:03:02

00505799816TRLO1.1.1

XLON

116

704.5

18/12/2025 13:05:20

00505800348TRLO1.1.1

XLON

20

705

18/12/2025 13:05:21

00505800349TRLO1.1.1

AQXE

24

705

18/12/2025 13:05:22

00505800355TRLO1.1.1

TRQX

42

705

18/12/2025 13:06:51

00505800665TRLO1.1.1

CHIX

127

704.5

18/12/2025 13:08:37

00505801083TRLO1.1.1

XLON

11

705

18/12/2025 13:12:01

00505801821TRLO1.1.1

AQXE

142

705

18/12/2025 13:12:56

00505802048TRLO1.1.1

BATE

17

704.5

18/12/2025 13:13:37

00505802175TRLO1.1.1

TRQX

194

704.5

18/12/2025 13:13:46

00505802270TRLO1.1.1

XLON

50

704

18/12/2025 13:16:55

00505803034TRLO1.1.1

CHIX

10

704.5

18/12/2025 13:20:25

00505804071TRLO1.1.1

AQXE

9

705

18/12/2025 13:20:25

00505804072TRLO1.1.1

AQXE

139

704

18/12/2025 13:21:11

00505804365TRLO1.1.1

XLON

7

704.5

18/12/2025 13:23:26

00505805075TRLO1.1.1

TRQX

14

704.5

18/12/2025 13:23:26

00505805074TRLO1.1.1

TRQX

23

704

18/12/2025 13:25:52

00505805605TRLO1.1.1

BATE

27

704

18/12/2025 13:25:52

00505805606TRLO1.1.1

BATE

74

704

18/12/2025 13:25:52

00505805607TRLO1.1.1

BATE

52

704

18/12/2025 13:26:31

00505805739TRLO1.1.1

XLON

48

704

18/12/2025 13:26:31

00505805740TRLO1.1.1

XLON

89

704

18/12/2025 13:26:31

00505805741TRLO1.1.1

XLON

46

703.5

18/12/2025 13:28:07

00505806108TRLO1.1.1

CHIX

36

704

18/12/2025 13:29:55

00505806521TRLO1.1.1

XLON

105

704

18/12/2025 13:29:55

00505806522TRLO1.1.1

XLON

112

705

18/12/2025 13:31:12

00505807264TRLO1.1.1

BATE

48

706

18/12/2025 13:35:31

00505808523TRLO1.1.1

CHIX

17

706

18/12/2025 13:48:11

00505811637TRLO1.1.1

AQXE

21

706

18/12/2025 13:48:11

00505811636TRLO1.1.1

AQXE

126

706

18/12/2025 13:48:11

00505811638TRLO1.1.1

BATE

21

706

18/12/2025 13:48:11

00505811640TRLO1.1.1

AQXE

22

706

18/12/2025 13:48:11

00505811641TRLO1.1.1

TRQX

52

706

18/12/2025 13:48:11

00505811639TRLO1.1.1

CHIX

20

706

18/12/2025 13:48:11

00505811642TRLO1.1.1

TRQX

125

706

18/12/2025 13:48:11

00505811643TRLO1.1.1

XLON

131

706

18/12/2025 13:48:11

00505811644TRLO1.1.1

XLON

126

706

18/12/2025 13:48:11

00505811646TRLO1.1.1

XLON

158

706

18/12/2025 13:48:11

00505811645TRLO1.1.1

XLON

160

706

18/12/2025 13:48:11

00505811647TRLO1.1.1

XLON

151

706.5

18/12/2025 13:50:22

00505812121TRLO1.1.1

BATE

21

706

18/12/2025 13:50:54

00505812340TRLO1.1.1

TRQX

137

706

18/12/2025 13:50:54

00505812339TRLO1.1.1

XLON

286

706

18/12/2025 13:50:54

00505812338TRLO1.1.1

XLON

122

706.5

18/12/2025 13:52:52

00505812813TRLO1.1.1

XLON

21

706.5

18/12/2025 13:55:42

00505813392TRLO1.1.1

TRQX

49

706.5

18/12/2025 13:55:42

00505813390TRLO1.1.1

CHIX

145

706.5

18/12/2025 13:55:42

00505813391TRLO1.1.1

XLON

125

706.5

18/12/2025 13:57:49

00505813917TRLO1.1.1

XLON

2

706.5

18/12/2025 13:58:48

00505814174TRLO1.1.1

CHIX

36

706.5

18/12/2025 13:58:55

00505814221TRLO1.1.1

CHIX

34

707

18/12/2025 14:01:15

00505814786TRLO1.1.1

XLON

106

707

18/12/2025 14:01:15

00505814787TRLO1.1.1

XLON

49

707

18/12/2025 14:01:15

00505814788TRLO1.1.1

XLON

22

707

18/12/2025 14:02:09

00505815098TRLO1.1.1

TRQX

49

706.5

18/12/2025 14:03:53

00505815533TRLO1.1.1

CHIX

226

707

18/12/2025 14:03:55

00505815537TRLO1.1.1

XLON

34

707

18/12/2025 14:05:47

00505816036TRLO1.1.1

XLON

76

707

18/12/2025 14:05:47

00505816035TRLO1.1.1

XLON

20

706.5

18/12/2025 14:07:04

00505816471TRLO1.1.1

AQXE

33

706.5

18/12/2025 14:07:04

00505816472TRLO1.1.1

AQXE

67

709

18/12/2025 14:19:17

00505819755TRLO1.1.1

CHIX

156

709

18/12/2025 14:21:45

00505820467TRLO1.1.1

BATE

49

709

18/12/2025 14:21:45

00505820470TRLO1.1.1

CHIX

137

709

18/12/2025 14:21:45

00505820474TRLO1.1.1

BATE

443

709

18/12/2025 14:21:45

00505820472TRLO1.1.1

BATE

16

709

18/12/2025 14:21:45

00505820477TRLO1.1.1

AQXE

31

709

18/12/2025 14:21:45

00505820476TRLO1.1.1

AQXE

21

709

18/12/2025 14:21:45

00505820478TRLO1.1.1

TRQX

41

709

18/12/2025 14:21:45

00505820479TRLO1.1.1

TRQX

141

709

18/12/2025 14:21:45

00505820480TRLO1.1.1

XLON

765

709

18/12/2025 14:21:45

00505820481TRLO1.1.1

XLON

138

709

18/12/2025 14:23:59

00505821097TRLO1.1.1

XLON

176

709

18/12/2025 14:26:00

00505821782TRLO1.1.1

XLON

51

709.5

18/12/2025 14:30:36

00505824350TRLO1.1.1

XLON

151

710

18/12/2025 14:30:42

00505824435TRLO1.1.1

BATE

21

710.5

18/12/2025 14:30:46

00505824477TRLO1.1.1

AQXE

42

711.5

18/12/2025 14:34:27

00505827224TRLO1.1.1

XLON

89

711.5

18/12/2025 14:34:27

00505827225TRLO1.1.1

XLON

847

711.5

18/12/2025 14:34:34

00505827294TRLO1.1.1

XLON

55

711.5

18/12/2025 14:35:00

00505827578TRLO1.1.1

CHIX

19

711

18/12/2025 14:36:14

00505828203TRLO1.1.1

AQXE

36

711

18/12/2025 14:36:14

00505828204TRLO1.1.1

AQXE

55

711

18/12/2025 14:36:14

00505828207TRLO1.1.1

CHIX

127

711

18/12/2025 14:36:14

00505828206TRLO1.1.1

CHIX

153

711

18/12/2025 14:36:14

00505828205TRLO1.1.1

BATE

139

711

18/12/2025 14:36:14

00505828208TRLO1.1.1

BATE

139

711

18/12/2025 14:36:14

00505828209TRLO1.1.1

BATE

21

711

18/12/2025 14:36:14

00505828212TRLO1.1.1

TRQX

63

711

18/12/2025 14:36:14

00505828211TRLO1.1.1

TRQX

131

711

18/12/2025 14:36:14

00505828210TRLO1.1.1

XLON

80

711

18/12/2025 14:38:14

00505829172TRLO1.1.1

XLON

105

711

18/12/2025 14:38:14

00505829171TRLO1.1.1

XLON

31

711

18/12/2025 14:38:14

00505829174TRLO1.1.1

XLON

106

711

18/12/2025 14:38:14

00505829173TRLO1.1.1

XLON

16

711

18/12/2025 14:38:26

00505829283TRLO1.1.1

TRQX

5

711

18/12/2025 14:38:26

00505829284TRLO1.1.1

TRQX

22

711

18/12/2025 14:38:43

00505829414TRLO1.1.1

AQXE

133

710.5

18/12/2025 14:39:45

00505829910TRLO1.1.1

BATE

8

711

18/12/2025 14:39:49

00505830078TRLO1.1.1

CHIX

34

711

18/12/2025 14:39:49

00505830083TRLO1.1.1

CHIX

24

711

18/12/2025 14:40:12

00505830359TRLO1.1.1

XLON

105

711

18/12/2025 14:40:12

00505830361TRLO1.1.1

XLON

150

711

18/12/2025 14:40:12

00505830360TRLO1.1.1

XLON

21

711

18/12/2025 14:40:12

00505830362TRLO1.1.1

XLON

178

710

18/12/2025 14:40:30

00505830579TRLO1.1.1

XLON

128

711

18/12/2025 14:42:57

00505832216TRLO1.1.1

BATE

21

710.5

18/12/2025 14:43:32

00505832549TRLO1.1.1

TRQX

21

710.5

18/12/2025 14:43:32

00505832550TRLO1.1.1

TRQX

170

710.5

18/12/2025 14:43:32

00505832551TRLO1.1.1

XLON

23

710.5

18/12/2025 14:43:43

00505832628TRLO1.1.1

AQXE

51

709.5

18/12/2025 14:45:30

00505833678TRLO1.1.1

CHIX

141

710

18/12/2025 14:45:41

00505833770TRLO1.1.1

XLON

21

710

18/12/2025 14:46:02

00505833982TRLO1.1.1

TRQX

127

709.5

18/12/2025 14:47:47

00505835016TRLO1.1.1

XLON

19

710

18/12/2025 14:48:09

00505835222TRLO1.1.1

AQXE

54

709.5

18/12/2025 14:48:19

00505835334TRLO1.1.1

CHIX

135

710

18/12/2025 14:48:44

00505835553TRLO1.1.1

BATE

62

709.5

18/12/2025 14:50:00

00505836317TRLO1.1.1

XLON

168

709.5

18/12/2025 14:50:00

00505836315TRLO1.1.1

XLON

94

709.5

18/12/2025 14:50:00

00505836318TRLO1.1.1

XLON

33

710.5

18/12/2025 14:58:07

00505843116TRLO1.1.1

AQXE

20

710.5

18/12/2025 14:58:07

00505843117TRLO1.1.1

AQXE

26

710.5

18/12/2025 14:58:07

00505843119TRLO1.1.1

TRQX

27

710.5

18/12/2025 14:58:07

00505843118TRLO1.1.1

TRQX

42

710.5

18/12/2025 14:58:09

00505843171TRLO1.1.1

BATE

107

710.5

18/12/2025 14:59:16

00505843893TRLO1.1.1

BATE

157

710.5

18/12/2025 14:59:16

00505843892TRLO1.1.1

BATE

55

710.5

18/12/2025 14:59:16

00505843894TRLO1.1.1

CHIX

57

710.5

18/12/2025 14:59:16

00505843895TRLO1.1.1

CHIX

199

710.5

18/12/2025 14:59:16

00505843896TRLO1.1.1

XLON

127

710.5

18/12/2025 14:59:16

00505843899TRLO1.1.1

XLON

148

710.5

18/12/2025 14:59:16

00505843897TRLO1.1.1

XLON

273

710.5

18/12/2025 14:59:16

00505843898TRLO1.1.1

XLON

37

710.5

18/12/2025 14:59:16

00505843900TRLO1.1.1

XLON

163

710.5

18/12/2025 14:59:16

00505843901TRLO1.1.1

XLON

12

710.5

18/12/2025 15:01:59

00505846554TRLO1.1.1

XLON

120

710.5

18/12/2025 15:01:59

00505846553TRLO1.1.1

XLON

181

710.5

18/12/2025 15:01:59

00505846555TRLO1.1.1

XLON

55

710.5

18/12/2025 15:02:12

00505846857TRLO1.1.1

CHIX

21

710.5

18/12/2025 15:02:12

00505846858TRLO1.1.1

TRQX

21

710.5

18/12/2025 15:02:17

00505846908TRLO1.1.1

AQXE

198

710.5

18/12/2025 15:04:08

00505848698TRLO1.1.1

XLON

22

710.5

18/12/2025 15:04:59

00505849414TRLO1.1.1

AQXE

22

710.5

18/12/2025 15:05:11

00505849668TRLO1.1.1

TRQX

160

710.5

18/12/2025 15:06:26

00505850898TRLO1.1.1

XLON

147

710.5

18/12/2025 15:08:37

00505853036TRLO1.1.1

BATE

316

710.5

18/12/2025 15:08:37

00505853035TRLO1.1.1

BATE

22

710.5

18/12/2025 15:08:37

00505853037TRLO1.1.1

XLON

117

710.5

18/12/2025 15:08:37

00505853038TRLO1.1.1

XLON

139

710.5

18/12/2025 15:08:37

00505853039TRLO1.1.1

XLON

48

710.5

18/12/2025 15:08:40

00505853081TRLO1.1.1

CHIX

21

710.5

18/12/2025 15:08:40

00505853082TRLO1.1.1

AQXE

21

710.5

18/12/2025 15:09:23

00505853753TRLO1.1.1

TRQX

3

710.5

18/12/2025 15:10:36

00505854934TRLO1.1.1

XLON

160

710.5

18/12/2025 15:10:36

00505854933TRLO1.1.1

XLON

51

710.5

18/12/2025 15:11:27

00505855838TRLO1.1.1

CHIX

22

710.5

18/12/2025 15:11:52

00505856192TRLO1.1.1

TRQX

13

710.5

18/12/2025 15:12:15

00505856551TRLO1.1.1

AQXE

3

710.5

18/12/2025 15:12:15

00505856553TRLO1.1.1

AQXE

1

710.5

18/12/2025 15:13:42

00505858216TRLO1.1.1

TRQX

19

710.5

18/12/2025 15:13:42

00505858217TRLO1.1.1

TRQX

26

710.5

18/12/2025 15:13:56

00505858565TRLO1.1.1

CHIX

7

710.5

18/12/2025 15:13:56

00505858566TRLO1.1.1

CHIX

24

710.5

18/12/2025 15:13:56

00505858567TRLO1.1.1

CHIX

1

710.5

18/12/2025 15:15:29

00505860519TRLO1.1.1

AQXE

19

710.5

18/12/2025 15:16:56

00505862359TRLO1.1.1

AQXE

21

710.5

18/12/2025 15:16:56

00505862362TRLO1.1.1

TRQX

50

710.5

18/12/2025 15:16:56

00505862361TRLO1.1.1

CHIX

242

710.5

18/12/2025 15:16:56

00505862360TRLO1.1.1

BATE

231

710.5

18/12/2025 15:16:56

00505862364TRLO1.1.1

XLON

518

710.5

18/12/2025 15:16:56

00505862363TRLO1.1.1

XLON

49

711

18/12/2025 15:18:55

00505864853TRLO1.1.1

XLON

106

711

18/12/2025 15:18:55

00505864852TRLO1.1.1

XLON

55

711

18/12/2025 15:20:10

00505866205TRLO1.1.1

CHIX

146

710.5

18/12/2025 15:20:11

00505866206TRLO1.1.1

BATE

71

710.5

18/12/2025 15:20:30

00505866624TRLO1.1.1

XLON

174

710.5

18/12/2025 15:20:30

00505866623TRLO1.1.1

XLON

20

710.5

18/12/2025 15:20:30

00505866626TRLO1.1.1

AQXE

150

710.5

18/12/2025 15:20:30

00505866625TRLO1.1.1

XLON

21

710.5

18/12/2025 15:20:38

00505866776TRLO1.1.1

TRQX

132

711

18/12/2025 15:26:43

00505874644TRLO1.1.1

BATE

9

711

18/12/2025 15:26:43

00505874646TRLO1.1.1

BATE

114

711

18/12/2025 15:26:43

00505874645TRLO1.1.1

BATE

62

711

18/12/2025 15:26:43

00505874648TRLO1.1.1

XLON

112

711

18/12/2025 15:26:43

00505874649TRLO1.1.1

XLON

200

711

18/12/2025 15:26:43

00505874647TRLO1.1.1

XLON

82

711

18/12/2025 15:26:43

00505874650TRLO1.1.1

XLON

168

711

18/12/2025 15:26:43

00505874651TRLO1.1.1

XLON

18

711

18/12/2025 15:26:43

00505874652TRLO1.1.1

TRQX

59

711

18/12/2025 15:28:14

00505876032TRLO1.1.1

CHIX

49

711

18/12/2025 15:30:28

00505878350TRLO1.1.1

CHIX

191

711

18/12/2025 15:30:28

00505878351TRLO1.1.1

XLON

29

710.5

18/12/2025 15:30:28

00505878361TRLO1.1.1

AQXE

19

710.5

18/12/2025 15:30:28

00505878362TRLO1.1.1

AQXE

24

711

18/12/2025 15:30:29

00505878372TRLO1.1.1

TRQX

125

710.5

18/12/2025 15:32:01

00505879996TRLO1.1.1

XLON

156

710.5

18/12/2025 15:32:04

00505880106TRLO1.1.1

BATE

49

710.5

18/12/2025 15:34:28

00505883396TRLO1.1.1

XLON

160

710.5

18/12/2025 15:34:28

00505883394TRLO1.1.1

XLON

87

710.5

18/12/2025 15:34:28

00505883397TRLO1.1.1

XLON

20

710.5

18/12/2025 15:35:25

00505884841TRLO1.1.1

TRQX

22

710.5

18/12/2025 15:35:55

00505885499TRLO1.1.1

AQXE

42

710

18/12/2025 15:36:33

00505886542TRLO1.1.1

CHIX

119

710

18/12/2025 15:37:04

00505887048TRLO1.1.1

XLON

77

710

18/12/2025 15:37:37

00505887685TRLO1.1.1

BATE

22

710.5

18/12/2025 15:39:05

00505889239TRLO1.1.1

TRQX

2

710.5

18/12/2025 15:39:05

00505889240TRLO1.1.1

TRQX

122

710

18/12/2025 15:39:05

00505889242TRLO1.1.1

BATE

135

710

18/12/2025 15:39:05

00505889243TRLO1.1.1

XLON

17

710

18/12/2025 15:40:36

00505890761TRLO1.1.1

CHIX

23

710

18/12/2025 15:40:36

00505890760TRLO1.1.1

CHIX

83

710

18/12/2025 15:41:18

00505891555TRLO1.1.1

XLON

160

710

18/12/2025 15:41:18

00505891554TRLO1.1.1

XLON

21

709.5

18/12/2025 15:41:37

00505891779TRLO1.1.1

AQXE

11

710

18/12/2025 15:43:19

00505893451TRLO1.1.1

BATE

22

710

18/12/2025 15:43:19

00505893452TRLO1.1.1

BATE

109

710

18/12/2025 15:43:19

00505893453TRLO1.1.1

BATE

49

710

18/12/2025 15:44:17

00505894457TRLO1.1.1

XLON

160

710

18/12/2025 15:44:17

00505894458TRLO1.1.1

XLON

14

710

18/12/2025 15:44:17

00505894459TRLO1.1.1

XLON

11

710

18/12/2025 15:47:00

00505896837TRLO1.1.1

AQXE

55

710.5

18/12/2025 15:49:37

00505899230TRLO1.1.1

CHIX

138

710.5

18/12/2025 15:55:18

00505906118TRLO1.1.1

XLON

650

710.5

18/12/2025 15:55:18

00505906119TRLO1.1.1

XLON

73

710.5

18/12/2025 15:55:18

00505906120TRLO1.1.1

XLON

47

710.5

18/12/2025 15:55:18

00505906123TRLO1.1.1

CHIX

54

710.5

18/12/2025 15:55:18

00505906122TRLO1.1.1

CHIX

132

710.5

18/12/2025 15:55:18

00505906137TRLO1.1.1

BATE

150

710.5

18/12/2025 15:55:18

00505906138TRLO1.1.1

BATE

26

710.5

18/12/2025 15:55:18

00505906140TRLO1.1.1

TRQX

26

710.5

18/12/2025 15:55:18

00505906141TRLO1.1.1

TRQX

131

710.5

18/12/2025 15:55:18

00505906139TRLO1.1.1

XLON

28

710.5

18/12/2025 15:55:18

00505906142TRLO1.1.1

TRQX

126

711

18/12/2025 15:58:05

00505908633TRLO1.1.1

XLON

150

711

18/12/2025 15:58:05

00505908632TRLO1.1.1

BATE

24

711.5

18/12/2025 16:01:03

00505911991TRLO1.1.1

TRQX

148

711.5

18/12/2025 16:01:03

00505911990TRLO1.1.1

BATE

60

711.5

18/12/2025 16:01:03

00505911993TRLO1.1.1

XLON

136

711.5

18/12/2025 16:01:03

00505911992TRLO1.1.1

XLON

134

711.5

18/12/2025 16:01:03

00505911994TRLO1.1.1

XLON

24

711.5

18/12/2025 16:04:01

00505914894TRLO1.1.1

TRQX

19

711.5

18/12/2025 16:06:01

00505916707TRLO1.1.1

TRQX

6

711.5

18/12/2025 16:06:22

00505917111TRLO1.1.1

XLON

155

711.5

18/12/2025 16:06:22

00505917112TRLO1.1.1

XLON

22

712

18/12/2025 16:07:16

00505918384TRLO1.1.1

CHIX

33

712

18/12/2025 16:07:16

00505918385TRLO1.1.1

CHIX

48

712.5

18/12/2025 16:09:14

00505920701TRLO1.1.1

CHIX

24

712.5

18/12/2025 16:09:19

00505920770TRLO1.1.1

XLON

100

712.5

18/12/2025 16:09:19

00505920771TRLO1.1.1

XLON

119

712.5

18/12/2025 16:09:19

00505920769TRLO1.1.1

XLON

8

713

18/12/2025 16:09:19

00505920772TRLO1.1.1

XLON

14

712

18/12/2025 16:10:13

00505921508TRLO1.1.1

CHIX

57

712

18/12/2025 16:10:13

00505921509TRLO1.1.1

CHIX

94

712

18/12/2025 16:10:13

00505921510TRLO1.1.1

AQXE

142

712

18/12/2025 16:10:13

00505921507TRLO1.1.1

BATE

21

712

18/12/2025 16:10:13

00505921512TRLO1.1.1

AQXE

166

712

18/12/2025 16:10:13

00505921513TRLO1.1.1

XLON

421

712

18/12/2025 16:10:13

00505921511TRLO1.1.1

XLON

19

712.5

18/12/2025 16:14:33

00505925915TRLO1.1.1

AQXE

40

712.5

18/12/2025 16:14:33

00505925916TRLO1.1.1

XLON

108

712.5

18/12/2025 16:14:33

00505925917TRLO1.1.1

XLON

259

712.5

18/12/2025 16:14:33

00505925918TRLO1.1.1

XLON

21

712.5

18/12/2025 16:14:39

00505926011TRLO1.1.1

CHIX

27

712.5

18/12/2025 16:14:39

00505926010TRLO1.1.1

CHIX

134

712.5

18/12/2025 16:18:49

00505930110TRLO1.1.1

CHIX

2

712.5

18/12/2025 16:18:49

00505930113TRLO1.1.1

AQXE

18

712.5

18/12/2025 16:18:49

00505930114TRLO1.1.1

AQXE

66

712.5

18/12/2025 16:18:49

00505930112TRLO1.1.1

AQXE

25

712.5

18/12/2025 16:18:49

00505930116TRLO1.1.1

TRQX

74

712.5

18/12/2025 16:18:49

00505930115TRLO1.1.1

TRQX

11

712.5

18/12/2025 16:18:49

00505930117TRLO1.1.1

XLON

24

712.5

18/12/2025 16:18:49

00505930118TRLO1.1.1

TRQX

12

712.5

18/12/2025 16:18:49

00505930121TRLO1.1.1

XLON

104

712.5

18/12/2025 16:18:49

00505930120TRLO1.1.1

XLON

699

712.5

18/12/2025 16:18:49

00505930119TRLO1.1.1

XLON

20

712.5

18/12/2025 16:18:49

00505930124TRLO1.1.1

XLON

88

712.5

18/12/2025 16:18:49

00505930123TRLO1.1.1

XLON

116

712.5

18/12/2025 16:18:49

00505930122TRLO1.1.1

XLON

20

712.5

18/12/2025 16:18:49

00505930125TRLO1.1.1

XLON

7

712

18/12/2025 16:18:56

00505930207TRLO1.1.1

BATE

266

712.5

18/12/2025 16:20:43

00505931866TRLO1.1.1

XLON

39

712.5

18/12/2025 16:20:46

00505931897TRLO1.1.1

CHIX

43

712.5

18/12/2025 16:20:46

00505931898TRLO1.1.1

CHIX

18

712.5

18/12/2025 16:22:03

00505933176TRLO1.1.1

TRQX

1

712.5

18/12/2025 16:22:03

00505933177TRLO1.1.1

TRQX

12

712.5

18/12/2025 16:26:43

00505938058TRLO1.1.1

TRQX

165

712.5

18/12/2025 16:26:43

00505938061TRLO1.1.1

BATE

332

712.5

18/12/2025 16:26:43

00505938060TRLO1.1.1

BATE

518

712.5

18/12/2025 16:26:43

00505938059TRLO1.1.1

BATE

26

712.5

18/12/2025 16:26:43

00505938062TRLO1.1.1

CHIX

210

712.5

18/12/2025 16:26:43

00505938063TRLO1.1.1

XLON

1

712.5

18/12/2025 16:26:43

00505938065TRLO1.1.1

AQXE

181

712.5

18/12/2025 16:26:43

00505938064TRLO1.1.1

XLON

21

712.5

18/12/2025 16:26:43

00505938066TRLO1.1.1

AQXE

10

712.5

18/12/2025 16:27:32

00505938803TRLO1.1.1

CHIX

261

712.5

18/12/2025 16:27:45

00505939055TRLO1.1.1

XLON

5

712.5

18/12/2025 16:27:46

00505939057TRLO1.1.1

AQXE


© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.