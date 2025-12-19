VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 19
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-12-18
|NL0009272749
|3938777.000
|370660545.28
|94.1055
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-12-18
|NL0009272772
|513000.000
|37494287.04
|73.0883
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-12-18
|NL0009272780
|360000.000
|30479220.90
|84.6645
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-12-18
|NL0009690239
|8235404.000
|308789915.45
|37.4954
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-12-18
|NL0009690247
|2208390.000
|37763597.99
|17.1001
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-12-18
|NL0009690254
|2426537.000
|29987399.17
|12.3581
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-12-18
|NL0010273801
|2681000.000
|51284249.22
|19.1288
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-18
|NL0010731816
|888000.000
|78215639.81
|88.0807
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-12-18
|NL0011683594
|95200000.000
|4500376935.92
|47.2729
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-18
|NL0010408704
|31003010.000
|1127688646.28
|36.3735
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-12-18
|NL0009272764
|318000.000
|19986087.26
|62.8493
