Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 19
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|18/12/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|270064.03
|6.1373
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|18/12/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|126249650.00
|784629942.50
|6.2149
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|18/12/2025
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|46721.00
|233531.76
|4.9984
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|18/12/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|20983368.51
|5.8287
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|18/12/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43887.00
|268156.66
|6.1102
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|18/12/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|22390013.00
|135716226.94
|6.0615
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|18/12/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|182785.00
|979953.87
|5.3612
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|18/12/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|263431769.30
|6.7877
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|18/12/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|32330585.76
|5.857
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|18/12/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52400000.00
|266580684.67
|5.0874
