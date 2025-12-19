Hut 8 macht gerade von sich reden. Und zwar nicht wegen Bitcoin, sondern wegen eines Mietvertrags, der es in sich hat: 7,0 Milliarden US$ über 15 Jahre mit Fluidstack und Anthropic. Dahinter steht Google als finanzieller Rückhalt. Die Aktie schoss darauf hin prompt um +15% nach oben auf rund 42 US$. Vom November-Hoch bei 55 US$ ist sie zwar noch ein Stück entfernt, aber dieser Deal könnte den nächsten Schub bringen. Von Bitcoin-Mining zu Rechenzentren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...