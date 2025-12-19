Bloom Energy hat nach einer starken Phase deutlich korrigiert. Hält die Aktie nun wichtige Unterstützungen?Den vollständigen Artikel lesen ...
|69,61
|70,18
|08:30
|69,61
|70,17
|08:30
|Aktuelle Nachrichten
|08:18
|Bloom Energy: Nach Kursrückgang am möglichen Wendepunkt?
► Artikel lesen
|Do
|Why Bloom Energy Stock Popped Today
|Mi
|Why Did Bloom Energy Stock Tank Today?
|Di
|Can Bloom Energy Drop More After The Recent 20%?
|Mo
|Megatrend Energie: Investitionsschancen mit Bloom Energy und SMA Solar
|Megatrend Energie: Investitionsschancen mit Bloom Energy und SMA Sola
► Artikel lesen
|BLOOM ENERGY CORPORATION
|70,14
|+2,51 %