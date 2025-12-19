Internationale Märkte: Jahresendruhe mit politischen Untertönen: Marktbericht zum 19. Dezember 2025: Die internationalen Aktienmärkte bewegen sich zum Wochenschluss in ruhigerem Fahrwasser. Die großen Notenbankentscheidungen liegen hinter den Märkten, neue Konjunkturdaten haben kaum Überraschungspotenzial. Gleichzeitig bleibt der politische Unterton präsent - von geopolitischen Spannungen bis hin zu regulatorischen Fragen, insbesondere im Technologiesektor. Anleger agieren entsprechend selektiv. Während große Indizes stabil bleiben, reagieren Einzelwerte deutlich auf Unternehmensmeldungen, Zahlen ...

