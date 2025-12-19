Nach dem schwachen Mittwochshandel hatte man das Thema Jahresendrallye im Dax eigentlich bereits ad acta gelegt. Doch der Index gibt sich offenkundig noch nicht ganz geschlagen und legte am gestrigen Donnerstag ein beeindruckendes Comeback auf das Börsenparkett.Die Rückkehr über die eminent wichtige Marke von 24.000 Punkten könnte den Knoten gelöst haben. Nun gilt es, im heutigen Freitagshandel nachzusetzen und mit einem starken Wochenschluss ...

