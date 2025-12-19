Berlin (ots) -Eine Million Feuerwehrangehörige in Deutschland erwartet die arbeitsreichste Nacht des Jahres. Häufig entstehen Verletzungen und Brände durch unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern. Ungeprüfte Knallkörper, illegal importiertes oder selbst hergestelltes Feuerwerk stellen eine besondere Gefahr dar. Besonders Minderjährige ziehen Feuerwerkskörper stark an. Erwachsene sollten daher mit ihren Kindern über die Risiken sprechen. Wer verantwortungsvoll mit Böllern umgeht, kann so manche schwere Verletzung verhindern und Vorbild sein. "Ein Hinweis, der eigentlich selbstverständlich sein sollte: Werfen Sie kein Feuerwerk auf Einsatzkräfte! Beeinträchtigen Sie nicht die Arbeit der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei", betont Karl-Heinz Banse, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV).Der Deutsche Feuerwehrverband gibt folgende acht Tipps für eine möglichst sichere Silvesterfeier:- Feuerwerkskörper und Raketen sind "Sprengstoff". Lassen Sie Jugendliche unter 18 Jahren nicht damit hantieren.- Beachten Sie unbedingt die Gebrauchshinweise der Hersteller. Mit wenigen Ausnahmen ist eine Verwendung von Feuerwerk in geschlossenen Räumen verboten.- Zünden Sie Feuerwerkskörper nur dort, wo dies auch erlaubt ist. Das Abbrennen der Böller in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen ist untersagt. Dieses Verbot gilt auch für Fachwerk- und Reetdachhäuser. Beachten Sie örtliche Regelungen!- Nehmen Sie nach dem Anzünden einen ausreichenden Sicherheitsabstand ein. Werfen Sie Feuerwerkskörper und Raketen nicht blindlings weg - und zielen Sie niemals auf Menschen. Zünden Sie nicht gezündete Feuerwerkskörper (Blindgänger) niemals noch einmal, sondern entsorgen diese in einen gefüllten Wassereimer (ggf. mit einer Schaufel).- Stellen Sie auf keinen Fall Feuerwerkskörper selbst her oder erwerben illegal vertriebenes Feuerwerk. Hierbei kann es zu schwersten Verletzungen kommen!- Bewahren Sie Feuerwerkskörper so auf, dass keine Selbstentzündung möglich ist. Tragen Sie Feuerwerk niemals am Körper, etwa in Jacken- oder Hosentaschen.- Schützen Sie Ihre Wohnung in der Silvesternacht vor Brandgefahren. Entfernen Sie Möbel, Hausrat und andere brennbare Gegenstände von Balkonen und Terrassen. Halten Sie Fenster und Türen geschlossen.- Wählen Sie bei einem Brand oder Unfall sofort den Notruf 112. Nur eine schnelle Meldung bietet Gewähr für effektive Hilfe.Der Deutsche Feuerwehrverband wünscht den Menschen in Deutschland einen unfallfreien Jahreswechsel und dankt allen Feuerwehrangehörigen, die in diesen Tagen im Einsatz sind, sowie deren Familien.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823E-Mail: oestreicher@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenfeuerwehrverband.deOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/6182719