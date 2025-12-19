Noch nie lag ein Risiko so deutlich vorn: Für das Jahr 2026 fürchten Anleger vor allem das Platzen einer Technologieblase. Das geht aus einer Umfrage der Deutschen Bank hervor. Selbst Notenbankpolitik und Konjunkturabsturz wirken gegen die KI-Sorgen fast harmlos. Die größte Angst der Anleger für 2026 ist das Platzen der Technologieblase. Das zeigt die jährliche Risikoumfrage der Deutschen Bank, in der 57 Prozent der Befragten dieses Szenario unter ihre drei größten Sorgen einordneten - ein Rekordwert. Jim Reid, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...