© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto

Der Adidas-Konkurrent überrascht operativ positiv, wird an der Börse aber hart abgestraft. Gleichzeitig verdichten sich die Anzeichen, dass der Umbau greifen könnte.Nike hat im zweiten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als von Analysten erwartet - und wurde dennoch mit einem zweistelligen Kursrutsch bestraft. Der weltgrößte Sportartikelhersteller steigerte den Gewinn je Aktie auf 53 Cent und erzielte einen Umsatz von 12,43 Milliarden US-Dollar. Beide Kennzahlen lagen über den Markterwartungen. Die Aktie verlor nachbörslich dennoch rund 10 Prozent und liegt seit Jahresbeginn weitere 11 Prozent im Minus. Der Grund für die Skepsis der Anleger liegt weniger in Nordamerika als in China. …