Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 19
[19.12.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|LU2941599081
|27,776,958.00
|EUR
|0
|285,276,929.72
|10.2703
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|LU2941599248
|1,876,646.00
|USD
|0
|19,560,921.33
|10.4233
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|LU2941599834
|974,532.00
|GBP
|0
|9,899,112.99
|10.1578
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|LU2994520851
|14,272,568.00
|USD
|0
|148,290,982.41
|10.3899
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|LU2994520935
|1,269,123.00
|USD
|0
|12,758,580.05
|10.0531
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|LU2994521073
|155,982.00
|USD
|0
|1,596,192.80
|10.2332
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|LU2994521669
|32,476.00
|GBP
|0
|324,375.82
|9.9882
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|LU2941599164
|87,824.00
|EUR
|0
|879,160.86
|10.0105
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|LU2941599594
|20,000.00
|CHF
|0
|200,317.02
|10.0159
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|LU3218628298
|2,300.00
|MXN
|0
|461,807.53
|200.7859
