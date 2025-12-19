Nach KI und Quantencomputing könnte Neurotech der nächste große Megatrend werden. Ein bisher noch relativ unbekanntes Unternehmen steht kurz vor dem Übergang in die kommerzielle Phase - mit zugelassenen Systemen, ersten Verkäufen und einem starken strategischen Partner an Bord. Für 2026 ergibt sich daraus eine hochspannende Chance - mit einem Schuss Übernahmefantasie.Der Jahrestipp 2025 von DER AKTIONÄR-Redakteur Michel Doepke, die Aktie von Arrowhead Pharmaceuticals, ist zuletzt durch die Decke ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.