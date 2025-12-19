Das GfK-Konsumklima wird deshalb im Januar 2026 bei -26,9 Punkten (nach -23,4 im Dezember 2025) verortet. Niedriger stand der Indikator zuletzt im April 2024 mit -27,3. Wie die Marktforscher feststellten, stagniert die Konjunkturerwartung, sinken sowohl Anschaffungsneigung als auch Einkommenserwartung und steigt die Sparneigung. Letztere legte um fünf Zähler auf 18,7 Punkte zu. Annerose Winkler Der Deutsche Unternehmerbrief www.bernecker.info Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!

