Das GfK-Konsumklima wird deshalb im Januar 2026 bei -26,9 Punkten (nach -23,4 im Dezember 2025) verortet. Niedriger stand der Indikator zuletzt im April 2024 mit -27,3. Wie die Marktforscher feststellten, stagniert die Konjunkturerwartung, sinken sowohl Anschaffungsneigung als auch Einkommenserwartung und steigt die Sparneigung. Letztere legte um fünf Zähler auf 18,7 Punkte zu.
