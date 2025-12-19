LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group vor Quartalszahlen von 40 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Kennziffern des Logistikkonzerns dürften etwas besser als im Vorjahreszeitraum ausfallen, schrieb Marco Limite in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Quartalsresultate des US-Wettbewerbers Fedex ließen positive Rückschlüsse auf das Express-Geschäft zu./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 22:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0005552004

