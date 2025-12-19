Starkes Signal für Handel, Gastronomie und Dienstleistung: Eine langfristige strategische Partnerschaft zwischen Beyond by RS2 und SwiPay erreicht das nächste Payment-Level für Bezahlen am Point of Sale und im E-Commerce in der DACH-Region.

Beyond by RS2, die Innovationsmarke der RS2 Financial Services GmbH, und SwiPay gehen eine strategische Partnerschaft ein, um Händler-Payment in der D-A-CH-Region auf das nächste Level zu heben. Durch die Kombination aus technologischer Leistungsfähigkeit und ausgeprägter lokaler Markt- und Vertriebsexpertise bieten die Partner transparente, stabile und zukunftsfähige Zahlungslösungen für Handel, Gastronomie und Dienstleistung.

Viele Unternehmen vom kleinen Café bis zum wachsenden E-Commerce-Unternehmen arbeiten mit Payment-Systemen, deren Prozesse sie häufig kaum nachvollziehen können. Preise sind schwer vergleichbar, Konditionen intransparent, technische Zusammenhänge komplex. Gleichzeitig steigt der Anspruch an Stabilität, Geschwindigkeit, Transparenz und Verfügbarkeit.

"In Gesprächen mit Händlern offenbart sich immer stärker: Wenn wir mehr Akzeptanz für bargeldlosen Zahlungsverkehr haben möchten, darf Payment keine Mystery Box bleiben", so SwiPay-CEO Hartmut Eisele. "Mit Beyond by RS2 gewinnen wir einen Technologiepartner, der unsere Haltung zu fairem und transparentem Payment teilt. Wir wollen gemeinsam einen nachhaltigen Mehrwert für den D-A-CH Markt schaffen. Schaut man auf die Marktentwicklungen der letzten Monate, ist das revolutionär."

Beyond by RS2 als Teil der RS2-Gruppe bringt langjährige internationale Erfahrung für Technologie, Processing und moderne Cloud-Infrastruktur mit. SwiPay ergänzt das technische Netzwerk mit der Nähe zum Markt, Branchenverständnis, Wissen über regionale Bedürfnisse und die Fähigkeit, Händler dort abzuholen, wo sie stehen. Während Beyond by RS2 die professionellen Verfahren liefert, ist SwiPay als lokaler unabhängiger Broker für viele Händler der erste direkte Ansprechpartner erreichbar, lokal verankert und prädestiniert, die Abläufe hinter der Akzeptanz unbarer Zahlungsmittel zu erklären.

Jennifer Graf, Teamlead Partnermanagement bei Beyond by RS2, ergänzt: "Partnerschaften wie diese zeigen, wie wichtig die Kombination aus leistungsfähiger Technologie und lokaler Marktkenntnis ist. Gemeinsam mit SwiPay schaffen wir eine Payment-Lösung, die nicht nur technisch überzeugt, sondern Händlern echte Transparenz, Fairness und Verlässlichkeit im täglichen Geschäft bietet."

Auch Beyond by RS2-CEO Jens Mahlke ist begeistert von der Idee, Technologie und Marktnähe zu verbinden, um die Verhandlungsposition der Händler zu verbessern. "Die Zusammenarbeit mit SwiPay ist für uns ein wichtiger Schritt in der D-A-CH-Region. Gemeinsam mit SwiPay schaffen wir eine moderne, stabile und zukunftsorientierte Payment-Lösung, die den Markt langfristig bereichert."

Die Zusammenarbeit verfolgt zudem das Ziel ep2 einen zentralen Standard für Schweizer Payment stabiler zugänglich zu machen und besser mit dem D-A-CH-Raum zu verbinden. Mit ep2-Know-how begleitet SwiPay den Markteintritt von Beyond by RS2 in der Schweiz und stellt sicher, dass Händler diesen Standard nutzen können. Das ep2 Ökosystem schafft eine gemeinsame Basis für alle Zahlungsterminals und Karten in der Schweiz, unterstützt moderne Sicherheitsmechanismen wie Verschlüsselung, Schlüsselgenerierung und Zertifikate, um Transaktionen zu schützen. ep2 ermöglicht die Verarbeitung vieler verschiedener Kartenmarken (Visa, Mastercard, nationale Payments) auf einem Terminal.

Über Beyond by RS2

Beyond by RS2 ist die Innovationsmarke der RS2 Financial Services GmbH, einem von der BaFin lizenzierten E-Geld-Institut und Teil der globalen RS2-Gruppe. Das Unternehmen bietet moderne und flexible Zahlungslösungen für Unternehmen jeder Größe und Branche. Die cloudbasierte Plattform vereint Issuing- und Acquiring-Services mit Echtzeitanalysen und intelligenter Zahlungsorchestrierung, um nahtlose, sichere und skalierbare Zahlungserlebnisse zu ermöglichen. www.beyondbyrs2.com

Über SwiPay

SwiPay AG mit Repräsentanzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist ein unabhängiges "BEZAHLNETZWERK", welches das Ziel verfolgt, bargeldlosen Zahlungsverkehr für Unternehmen einfach, fair und transparent zu gestalten. SwiPay wurde im September 2022 gegründet und erbringt in der D-A-CH-Region Beratungs- und Vermittlungsleistungen hinsichtlich Zahlungsdienstleistungen sowie damit verbundener Hardware und Software von der Kartenakzeptanz am Point-of-Sale bis hin zu E-Commerce-Gateway. Sie begleitet Händler und andere Akzeptanzstellen bei der Einrichtung und Optimierung effizienter Zahlungsprozesse, ohne dabei selbst Zahlungsdienste im Sinne der anwendbaren Finanzmarktregulierung zu erbringen.

Die Payment-Experten von SwiPay helfen Unternehmen, Zeit und Kosten zu sparen sowie den Zahlungsverkehr übersichtlich zu managen. Der Fokus liegt auf regionaler Nähe, persönlicher Beratung, digitalen Prozesse und flexiblen Lösungen. www.swipay.ch

