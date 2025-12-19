Anzeige
Freitag, 19.12.2025
XTB
19.12.2025 08:57 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Börse aktuell im Zeichen von Notenbanken & Tech-Fantasie (19.12.2025)

Die Börse aktuell startet mit positiver Grundstimmung in den Handelstag. Während die Bank of Japan (BoJ) einen historisch bedeutsamen Zinsschritt vollzieht, sorgen Signale aus den USA rund um den Technologiesektor sowie freundliche Futures für Auftrieb an den globalen Aktienmärkten. In diesem Marktbericht Börse werfen wir einen Blick auf die wichtigsten geldpolitischen Entscheidungen, Währungsbewegungen und die aktuelle Lage bei Aktien, Rohstoffen und Kryptowährungen.


