Diese beiden beliebten deutschen Aktien stehen am Freitag stark unter Druck und das wegen derselben Nachricht. Das steckt konkret dahinter, und so kann es für die Papiere weitergehen. Die Aktien der beiden deutschen Sportartikelhersteller leiden am Freitag unter negativen Vorgaben des US-Konkurrenten Nike. Für die Aktien von Adidas ging es auf der Handelsplattform Tradegate um 1,7 Prozent bergab und für jene von Puma um fast drei Prozent, während ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.