Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 19
[19.12.25]
TABULA ICAV
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|IE00BN4GXL63
|9,107,633.00
|EUR
|0
|89,811,152.69
|9.8611
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,097,303.63
|99.0187
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,403,613.94
|112.0881
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,392,582.12
|120.3298
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|IE00BN0T9H70
|69,803.00
|GBP
|0
|8,149,932.46
|116.7562
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|IE00BKX90X67
|55,079.00
|EUR
|0
|6,010,528.96
|109.1256
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|IE00BKX90W50
|15,811.00
|CHF
|0
|1,537,729.09
|97.2569
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|IE000L1I4R94
|1,676,113.00
|USD
|0
|19,505,794.40
|11.6375
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|IE000LJG9WK1
|525,302.00
|GBP
|0
|5,317,848.51
|10.1234
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|489,738.63
|12.1010
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|421,034,199.60
|113.4696
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,679,306.24
|10.1770
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|IE000LH4DDC2
|172,747.00
|EUR
|0
|1,953,595.47
|11.3090
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|IE000WXLHR76
|1,013,673.00
|EUR
|0
|10,892,233.17
|10.7453
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|IE000P7C7930
|73,581.00
|GBP
|0
|815,656.89
|11.0852
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,338,267,927.00
|121.6607
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,930,325.09
|12.7576
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|IE000YMBL844
|2,281,357.00
|USD
|0
|24,011,046.11
|10.5249
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|IE000RH1ZG27
|64,427.00
|USD
|0
|673,492.92
|10.4536
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|IE000CCQKON9
|2,234,999.00
|EUR
|0
|22,666,396.58
|10.1416
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,051.12
|10.0002
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,274,916.19
|10.343
|Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|IE000Y3FZEN4
|521,000.00
|USD
|0
|5,295,049.52
|10.1632
|Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|IE000J8RGOJ4
|994,457.00
|USD
|0
|9,977,269.96
|10.0329
|Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.12.25
|IE000P9STSM0
|1,000.00
|MXN
|0
|1,003,415.85
|1003.4159
