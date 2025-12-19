Anzeige
PR Newswire
19.12.2025 09:12 Uhr
55 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 19

[19.12.25]

TABULA ICAV

Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.12.25 IE00BN4GXL63 9,107,633.00 EUR 0 89,811,152.69 9.8611
Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.12.25 IE00BN4GXM70 31,280.00 SEK 0 3,097,303.63 99.0187
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.12.25 IE00BMQ5Y557 458,600.00 EUR 0 51,403,613.94 112.0881
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.12.25 IE00BMDWWS85 44,815.00 USD 0 5,392,582.12 120.3298
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.12.25 IE00BN0T9H70 69,803.00 GBP 0 8,149,932.46 116.7562
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.12.25 IE00BKX90X67 55,079.00 EUR 0 6,010,528.96 109.1256
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.12.25 IE00BKX90W50 15,811.00 CHF 0 1,537,729.09 97.2569
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.12.25 IE000L1I4R94 1,676,113.00 USD 0 19,505,794.40 11.6375
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.12.25 IE000LJG9WK1 525,302.00 GBP 0 5,317,848.51 10.1234
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.12.25 IE000JL9SV51 40,471.00 USD 0 489,738.63 12.1010
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.12.25 IE000BQ3SE47 3,710,547.00 SEK 0 421,034,199.60 113.4696
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.12.25 IE000LSFKN16 656,306.00 GBP 0 6,679,306.24 10.1770
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.12.25 IE000LH4DDC2 172,747.00 EUR 0 1,953,595.47 11.3090
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.12.25 IE000WXLHR76 1,013,673.00 EUR 0 10,892,233.17 10.7453
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.12.25 IE000P7C7930 73,581.00 GBP 0 815,656.89 11.0852
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.12.25 IE000CV0WWL4 11,000,000.00 JPY 0 1,338,267,927.00 121.6607
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.12.25 IE0002A3VE77 700,000.00 EUR 0 8,930,325.09 12.7576
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.12.25 IE000YMBL844 2,281,357.00 USD 0 24,011,046.11 10.5249
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.12.25 IE000RH1ZG27 64,427.00 USD 0 673,492.92 10.4536
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.12.25 IE000CCQKON9 2,234,999.00 EUR 0 22,666,396.58 10.1416
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.12.25 IE000I8CR2Q4 5,005.00 EUR 0 50,051.12 10.0002
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.12.25 IE0009ZTL4B5 510,000.00 USD 0 5,274,916.19 10.343
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.12.25 IE000Y3FZEN4 521,000.00 USD 0 5,295,049.52 10.1632
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.12.25 IE000J8RGOJ4 994,457.00 USD 0 9,977,269.96 10.0329
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
18.12.25 IE000P9STSM0 1,000.00 MXN 0 1,003,415.85 1003.4159

© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.