PEPPERMining Auto-Yield-Funktion: Einfach täglich passives Einkommen aus Krypto-Assets verdienen

Der Cloud-Mining-Dienstleister PEPPER Mining hat die Einführung seiner neuen Funktion "Auto-Yield" angekündigt, die Kryptowährungsinvestoren ein unkompliziertes und stabiles passives Einkommenserlebnis bieten soll.

Traditionell erfordert das Erzielen passiven Einkommens durch Krypto-Assets oft komplexe Staking-Protokolle oder anspruchsvolle DeFi-Operationen. Die neue Funktion von PEPPER Mining blendet diese Komplexität im Hintergrund aus und ermöglicht Nutzern die automatische Wertsteigerung ihrer bestehenden digitalen Assets per Mausklick.

"Unser Ziel ist es, die Komplexität des professionellen Minings zu verbergen und Nutzern ein sicheres, einfaches und stabiles Mining-Erlebnis zu ermöglichen." - PEPPER Mining Produktmanager

Wichtigste Vorteile der automatischen Vorschubregelung

Einfache Aktivierung: Wandeln Sie ungenutzte Kryptowährung in Cloud-Mining-Verträge um und verdienen Sie sofort Geld.

Unterstützung mehrerer Währungen: Umfasst wichtige Assets wie BTC, USDC, LTC, BCH, ETH, XRP, SOL, DOGE und USDT.

Automatische tägliche Verdienstauszahlung: Ihre täglichen Token-Einnahmen werden direkt Ihrem Konto gutgeschrieben und in USD abgerechnet, sodass keine Hardwareverwaltung erforderlich ist.

Hohes Ertragspotenzial: Bei bestimmten Vertragsmodellen können die Tageseinnahmen bis zu 5.700 US-Dollar erreichen.

Intelligenter Zinseszins: Erträge können automatisch in Rechenleistung umgewandelt werden, um langfristiges Zinseszinswachstum zu erzielen.

Schnellstartanleitung

Kostenlose Registrierung

Neukunden erhalten einen Bonus von 18 Dollar und verdienen automatisch täglich Geld.

Wählen Sie einen Vertrag

Wählen Sie flexibel einen Mining-Plan, der zu Ihrem Budget und Zeitrahmen passt. Einige Beispielverträge sind unten aufgeführt:

Vertragsname | Investitionsbetrag | Tägliche Rendite | Gesamtrendite | Nettogewinn

Whatsminer M30S | 100 $ | 3 $ | 106 $ | 6 $

AvalonMiner A1246 | 500 $ | 6,75 $ | 540,50 $ | 40,50 $

Antminer S19K Pro | 1.300 $ | 18,20 $ | 1.518,40 $ | 218,40 $

Bitcoin Miner S21 Pro | 5.000 $ | 75 $ | 6.500 $ | 1.500 $

Bitcoin Miner S21 XP | 10.000 $ | 170 $ | 15.950 $ | 5.950 $

Weitere Vertragsdetails finden Sie unter peppermining.com

Automatisches Mining und Gewinnmanagement

Nach Aktivierung des Vertrags startet das Mining automatisch. Tägliche Gewinne werden Ihrem Konto direkt gutgeschrieben und können jederzeit ausgezahlt oder zur kontinuierlichen Wertsteigerung reinvestiert werden.

Das Engagement von PEPPER Mining

Dank automatischer Renditeberechnung und flexibler Laufzeit bietet PEPPER Mining Nutzern transparente, nachvollziehbare und flexible Cashflow-Kanäle. Als zuverlässiger Finanzpartner für digitale Vermögenswerte positioniert, ermöglicht die Plattform Nutzern stabile und planbare Renditen selbst in volatilen Marktphasen.

Webseite: https://peppermining.com

info@peppermining.com

E-Mail: