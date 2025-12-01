PEPPERMining Auto-Yield-Funktion: Einfach täglich passives Einkommen aus Krypto-Assets verdienen

Der Cloud-Mining-Dienstleister PEPPER Mining hat die Einführung seiner neuen Funktion "Auto-Yield" angekündigt, die Kryptowährungsinvestoren ein unkompliziertes und stabiles passives Einkommenserlebnis bieten soll.
Traditionell erfordert das Erzielen passiven Einkommens durch Krypto-Assets oft komplexe Staking-Protokolle oder anspruchsvolle DeFi-Operationen. Die neue Funktion von PEPPER Mining blendet diese Komplexität im Hintergrund aus und ermöglicht Nutzern die automatische Wertsteigerung ihrer bestehenden digitalen Assets per Mausklick.
"Unser Ziel ist es, die Komplexität des professionellen Minings zu verbergen und Nutzern ein sicheres, einfaches und stabiles Mining-Erlebnis zu ermöglichen." - PEPPER Mining Produktmanager
Wichtigste Vorteile der automatischen Vorschubregelung
Einfache Aktivierung: Wandeln Sie ungenutzte Kryptowährung in Cloud-Mining-Verträge um und verdienen Sie sofort Geld.
Unterstützung mehrerer Währungen: Umfasst wichtige Assets wie BTC, USDC, LTC, BCH, ETH, XRP, SOL, DOGE und USDT.
Automatische tägliche Verdienstauszahlung: Ihre täglichen Token-Einnahmen werden direkt Ihrem Konto gutgeschrieben und in USD abgerechnet, sodass keine Hardwareverwaltung erforderlich ist.
Hohes Ertragspotenzial: Bei bestimmten Vertragsmodellen können die Tageseinnahmen bis zu 5.700 US-Dollar erreichen.
Intelligenter Zinseszins: Erträge können automatisch in Rechenleistung umgewandelt werden, um langfristiges Zinseszinswachstum zu erzielen.
Schnellstartanleitung
Kostenlose Registrierung
Neukunden erhalten einen Bonus von 18 Dollar und verdienen automatisch täglich Geld.
Wählen Sie einen Vertrag
Wählen Sie flexibel einen Mining-Plan, der zu Ihrem Budget und Zeitrahmen passt. Einige Beispielverträge sind unten aufgeführt:
Vertragsname | Investitionsbetrag | Tägliche Rendite | Gesamtrendite | Nettogewinn
Whatsminer M30S | 100 $ | 3 $ | 106 $ | 6 $
AvalonMiner A1246 | 500 $ | 6,75 $ | 540,50 $ | 40,50 $
Antminer S19K Pro | 1.300 $ | 18,20 $ | 1.518,40 $ | 218,40 $
Bitcoin Miner S21 Pro | 5.000 $ | 75 $ | 6.500 $ | 1.500 $
Bitcoin Miner S21 XP | 10.000 $ | 170 $ | 15.950 $ | 5.950 $
Weitere Vertragsdetails finden Sie unter peppermining.com
Automatisches Mining und Gewinnmanagement
Nach Aktivierung des Vertrags startet das Mining automatisch. Tägliche Gewinne werden Ihrem Konto direkt gutgeschrieben und können jederzeit ausgezahlt oder zur kontinuierlichen Wertsteigerung reinvestiert werden.
Das Engagement von PEPPER Mining
Dank automatischer Renditeberechnung und flexibler Laufzeit bietet PEPPER Mining Nutzern transparente, nachvollziehbare und flexible Cashflow-Kanäle. Als zuverlässiger Finanzpartner für digitale Vermögenswerte positioniert, ermöglicht die Plattform Nutzern stabile und planbare Renditen selbst in volatilen Marktphasen.
Webseite:https://peppermining.comE-Mail:info@peppermining.com
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)