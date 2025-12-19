Das Team der AssCompact wünscht allen Leserinnen und Lesern ein frohes Weihnachtsfest, entspannte Feiertage sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr 2026. Als Rückblick finden Sie hier noch einmal die meistgelesenen News und die am häufigsten geklickten Bildergalerien des Jahres 2025. Das Team der AssCompact Redaktion wünscht allen Leserinnen und Lesern frohe Weihnachtstage und einen guten und sicheren Rutsch ins neue Jahr.Wir möchten zudem diese Gelegenheit nutzen, um uns für Ihre Aufmerksamkeit ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.