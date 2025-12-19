Volkswagen zieht die Reißleine im Kleinwagensegment. Markenchef Thomas Schäfer kündigt das Ende einer Legende an - jedenfalls als Verbrenner. Der Schritt ist strategisch, politisch und ökonomisch motiviert. Doch bereits 2026 kommt elektrischer Ersatz. Was das für Kunden und den Konzern bedeutet.Volkswagen wird den Polo künftig nicht mehr als neuen Verbrenner entwickeln. Schäfer machte im Interview mit Auto Motor und Sport unmissverständlich klar: Neue Modelle in der Polo-Klasse mit Benzinmotor rechnen ...

