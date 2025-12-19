HORNBACH trotzt der Konsumflaute - aber nicht ohne Blessuren. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 kletterte der Umsatz um 3,8 Prozent auf 5,14 Mrd. Euro. Fast der komplette Betrag stammt aus dem Teilkonzern HORNBACH Baumarkt, der mit 4,0 Prozent Wachstum einmal mehr Marktanteile im europäischen DIY-Geschäft hinzugewinnt. Beim Ergebnis zeigt sich allerdings ein anderes Bild: Das bereinigte EBIT liegt mit 299,5 Mio. Euro praktisch auf Vorjahresniveau. Sprich: Mehr Umsatz, aber kaum zusätzlicher operativer Gewinn. Gerade im dritten Quartal wird der Spagat deutlich - der Umsatz ...

