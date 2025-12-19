Datum der Anmeldung:
17.12.2025
Aktenzeichen:
B9-127/25
Unternehmen:
Constellation Cold Logistics Holdings Limited, London (UK); Indirekter Erwerb des Transportgeschäfts der Wohlert Gruppe, Bollingstedt (D)
Produktmärkte:
Kühltransporte, Logistikdienstleistungen
