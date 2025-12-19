Datum der Anmeldung:
16.12.2025
Aktenzeichen:
V-88/25
Unternehmen:
Diersch & Schröder GmbH & Co. KG, Bremen; Mittelbarer Erwerb von Anteilen an und alleiniger Kontrolle über die Spedition Alfons Hauer GmbH & Co. KG, Weiden in der Oberpfalz
Produktmärkte:
Heizöl Diesel- und Ottokraftstoff
