Datum der Anmeldung:
15.12.2025
Aktenzeichen:
B1-179/25
Unternehmen:
SIGNAL IDUNA Hamburg Elbbrücken Beteiligungs GmbH, Hamburg; Kühne Immobilia GmbH, Hamburg; Rossmann Hafencity GmbH, Hamburg; Adolf Lupp GmbH + Co KG, Nidda; BDT Service2 GmbH, Hamburg/Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Gewerbeimmobilien
