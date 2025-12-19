Datum der Anmeldung:
12.12.2025
Aktenzeichen:
B9-126/25
Unternehmen:
Deutsche Post AG, Bonn (D); Erwerb eines Teilbetriebs der Spedition Leupold GmbH und Alleinkontrolle über die DHL Leupold International GmbH, jeweils Oberkotzau (D)
Produktmärkte:
Logistikdienstleistungen, Straßentransporte
