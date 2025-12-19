Bad Wimpfen (ots) -Gute Waschergebnisse müssen nicht teuer sein - das bestätigt die aktuelle Ausgabe der Stiftung Warentest (01/2026). Das "Formil Feinwaschmittel Wolle" von Lidl erhält ein "gutes" Gesamtergebnis (2,0) und gehört damit zu den Testsiegern.Im Test punktet das Feinwaschmittel mit einer guten Waschwirkung sowie einer zuverlässigen Schmutz- und Fleckenentfernung. Darüber hinaus zeigt es einen guten Farbtonerhalt und eine schonende Pflege empfindlicher Textilien wie Wolle und Feinwäsche.Auch die Umwelteigenschaften wurden von den Testern mit der Note "Gut" (2,0) bewertet. Dabei wurden unter anderem die Gewässerbelastung, der Verzicht auf Mikroplastik sowie die Dosieranleitung und Dosierhilfe berücksichtigt.Mit 14 Cent pro Waschgang (laut Dosierempfehlung bei normal verschmutzter Wäsche) ist das "Formil Feinwaschmittel Wolle" nicht nur Testsieger, sondern auch ein Preistipp der Redaktion. Das Flüssigprodukt mit 1.500 Millilitern Inhalt ist bereits für 2,65 Euro (1 Liter = 1,77 Euro) in allen über 3.250 Lidl-Filialen erhältlich.Einmal mehr zeigt sich: Lidl bietet beste Qualität zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6182798