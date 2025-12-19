Bayreuth (ots) -Mit dem neuen mediven comfort print präsentiert der Medizinprodukte-Hersteller medi eine Innovation in der medizinischen Kompressionsversorgung: Erstmals verbindet ein RAL-zertifizierter Kompressionsstrumpf therapeutische Wirksamkeit mit moderner 360°-Rundum-Farbbedruckung. Bestellbar ist der neue rundgestrickte medizinische Kompressionsstrumpf in drei Mustern (Leo, Space, Twist) und je zwei Farbvarianten (dezent, knallig).Erhältlich ist der neue mediven comfort print in der Länge AD (Kniestrumpf), Kompressionsklasse 1 und 2, Größen I bis VII. Damit hat medi den ersten rundgestrickten medizinischen Kompressionsstrumpf mit Digitaldruck auf den Markt gebracht - einzigartig in der Branche. Das Bündchen, die Ferse und die Spitze sind schwarz gestrickt, um ein sauberes und stimmiges Gesamtbild zu erreichen. Zudem bieten sie so einen etwas sportlicheren, edgy Look. Der mediven comfort print ist optisch nicht von einem modischen Kniestrumpf zu unterscheiden. Johannes Jena, Produktmanager Vascular bei medi, über die Idee dahinter: "Für Venenpatient:innen ist die tägliche medizinische Kompressionstherapie fester Bestandteil ihres Alltags. Entscheidend für den Therapieerfolg ist jedoch, dass die medizinische Kompression regelmäßig und konsequent getragen wird. Deshalb war ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung des mediven comfort print: Er sollte sich kaum von herkömmlichen Strümpfen unterscheiden und Funktion mit außergewöhnlichem Design verbinden. Denn das steigert nachweislich die Akzeptanz und Adhärenz - und damit auch die Wirksamkeit der medizinischen Kompression." Katharina Funk, Junior Product Marketing Managerin Compression bei medi, ergänzt: "Mit dem mediven comfort print schöpfen wir die technischen Möglichkeiten im Bereich Rundstrick voll aus und zeigen, dass medizinische Wirksamkeit und modernes Design Hand in Hand gehen können. Geeignet ist der medizinische Kompressionsstrumpf für Patient:innen mit Venenleiden im Anfangs- bis mittleren Stadium, die Wert auf Mode legen und ihre Persönlichkeit auch über ihre Kleidung ausdrücken möchten - Männer wie Frauen."Medizinische Kompression neu gedachtDer neue mediven comfort print verfügt über zwei eigene Hilfsmittelnummern (CCL 1: 17.06.01.0135 und CCL 2: 17.06.01.1237) und erfüllt damit alle Anforderungen des Hilfsmittelverzeichnisses. Für den Start stehen drei ausgewählte Muster zur Verfügung, die in enger Zusammenarbeit mit einer Textildesignerin entstanden sind: Leo, Space und Twist - jeweils in einer farblich dezenten und knalligen Variante. Johannes Jena: "Zusätzlich haben wir Marktumfragen durchgeführt und wertvolles Feedback von unserem Außendienst sowie von unseren Niederlassungen weltweit eingeholt. Auch Rückmeldungen von ersten Testträger:innen waren schlussendlich bei der Auswahl der Muster entscheidend. Wir legen großen Wert darauf, Innovationen am Puls der Zeit zu entwickeln und diese zum Wohl unserer Patient:innen in die Versorgung zu bringen. Dabei setzen wir auf eine enge Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften, Ärzt:innen und dem Fachhandel."Mit Künstlicher Intelligenz zu einzigartigen BildweltenAuch in der Marketingkampagne zum mediven comfort print geht medi neue Wege und setzt zum ersten Mal gezielt Künstliche Intelligenz (KI) ein. "Wir haben uns bewusst dazu entschieden, KI in unserer Kampagne zu integrieren", erklärt Katharina Funk. "Wir möchten damit die emotionale Seite von medizinischer Kompression neu erzählen - modern, nahbar und inspirierend. Dabei verbinden wir innovative Technologie mit Authentizität: Patient:innen stehen im Mittelpunkt unseres Wirkens mit ihren Träumen, Bedürfnissen und Zielen. Deshalb bleiben die Models unserer Bildwelten echte Menschen. Ergänzt wird dies durch KI-generierte Szenarien, die neue Perspektiven eröffnen und zum Träumen einladen. Träume beflügeln uns, über uns hinauszuwachsen, kreativ zu denken und Visionen mit Leben zu füllen. Daher auch der Claim der Kampagne: Print Your Dreams. Print Your Compression." So entsteht eine Symbiose aus Realität und digitaler Kreativität - ein Brückenschlag zwischen Tradition und Innovation. Der mediven comfort print ist ein bewährtes medizinisches Produkt, doch die Herangehensweise ist bewusst zukunftsorientiert, mutig und kreativ. Dazu Katharina Funk: "Tatsächlich ist der Einsatz von KI-generierten Hintergründen für uns ein neuer, mutiger Schritt - eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Thema war uns dabei vorab wichtig. Denn unsere Haltung ist Teil unseres Qualitätsversprechens und auch ein Statement dafür, dass wir technologische Innovation immer mit Verantwortung, Authentizität und Respekt verbinden." Mit dem Einsatz von Digitaldruck und Künstlicher Intelligenz setzt der Medizinprodukte-Hersteller aus Bayreuth einen weiteren Trend, hebt Kommunikation auf ein neues Niveau und zeigt: Medizinische Kompression ist nicht nur wirksam, sondern auch inspirierend.Weitere Fachinformationen für den medizinischen Fachhandel gibt es im medi Kundencenter, Telefon 0921 912-111, auftragsservice@medi.de (mediven Rundstrick). 